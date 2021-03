12:28 Uhr

Streit zwischen zwei Männern in Neusäß eskaliert

Eskaliert ist der Streit zwischen zwei Autofahrern am Dienstag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Daimlerstraße in Neusäß. Die Auseinandersetzung gipfelte schließlich in einer Schlägerei.

Nach Auskunft der Polizei hatte ein 28-Jähriger gegen 22.05 Uhr seinen Transporter samt Wohnanhänger auf dem Parkplatz direkt neben ein Auto geparkt. Kurz darauf kam der 45-jährige Besitzer des Wagens zurück und klopfte an dem Wohnwagen, da das Gespann seiner Meinung nach mit zu wenig Abstand geparkt war. Das Gespräch schlug schnell in einen Streit um.

Streit in Neusäß: Beide Männer zeigen sich gegenseitig bei der Polizei an

Während des Streits griff der 45-Jährige mit der Hand in den Wohnwagen. Daraufhin erhielt er von dem Jüngeren zunächst einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend schubste ihn der 28-Jährige so stark, dass er zu Boden fiel, mit dem Kopf aufschlug und sich leicht verletzte. Der 28-Jährige wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Dieser wiederum stellte eine Gegenanzeige gegen den 45-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs. (thia)

