Charolais-Rinder und Strohschweine: Was ein 24-Jähriger mit dem Weilerhof plant

Plus Andreas Reif hat mit 22 den fast 700 Jahre alten Weilerhof übernommen. Jetzt züchtet er Charolais-Rinder und Strohschweine, die der Metzgermeister selbst vermarktet.

"Komm, Ferdinand!", ruft Andreas Reif über die Weide und schüttelt den Eimer mit dem Kraftfutter. Ohne Hektik, zielstrebig und majestätisch setzt sich der fast eine Tonne schwere Bulle in Bewegung, um nicht nur die Leckereien sondern auch einige Streicheleinheiten zu genießen. Ferdinand ist ein Charolais-Rind. Diese französische Rasse mit dem weißen Fell ist bekannt für sein exzellentes Fleisch, das von Feinschmeckern geschätzt wird. Ferdinand lebt zusammen mit 25 Kühen und derzeit 14 Kälbern auf den saftigen Weiden rund um den Weilerhof, der ein bisschen versteckt am Ortsende des Zusmarshauser Ortsteils Streitheim liegt, wenn man bei der Sternwarte noch ein Stückchen weiter fährt.