Stress im Stau, Entspannung im Zug: Was Pendler so erleben

Plus Mehr als 90.000 Menschen aus dem Landkreis Augsburg pendeln. Vier von ihnen erzählen hier, wie sie die Wege zurück legen, was sie nervt und was sie sich wünschen.

Früher hat er selbst seinen Familien- und Dienstwagen zum Erdgasauto umgebaut. Dieses Auto fährt Thomas Miehler aus Stadtbergen, heute nicht mehr, doch den alternativen Fortbewegungsmitteln ist er immer treu geblieben. "Heute fahren ich und meine Frau fast ausschließlich mit E-Bikes mit Anhängern", sagt Miehler, der hauptberuflich als Förster beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg (AELF) arbeitet und für die Grünen im Stadtrat ist. Wie kommen die Menschen im Augsburger Land von A nach B? Wir stellen vier Beispiele und vier verschiedene Möglichkeiten zur Mobilität im Alltag vor.

Zur Arbeit fährt Thomas Miehler mit dem Dienstwagen, privat fast immer mit dem Rad

Er habe zwar noch einen Dienstwagen für alle Fahrten, die er berufsbedingt machen müsse, privat sei er jedoch vor mittlerweile fünf Jahren fast gänzlich auf das Rad umgestiegen. "Das klappt hervorragend. Wir fahren damit das ganze Jahr hindurch, selbst im Winter mit Spikes. Auch zum Einkaufen ist es mit einem Fahrradanhänger sehr gut geeignet", sagt Miehler. Einen Kleinwagen besäße er zwar noch, den nutze er jedoch nur, falls eine Strecke wirklich nicht mit dem E-Bike machbar sei. "Ich versuche jetzt, auch dienstlich einen anderen Antrieb zu bekommen, zum Beispiel ein Elektroauto. Ich fahre täglich ganz selten mehr als 100 Kilometer, deswegen wäre das möglich", sagt der Förster.

Dabei interessiere er sich vor allem für die Möglichkeit, Elektroautos auch als Batterie zu nutzen, also die Technik des sogenannten bidirektionalen Ladens zu nutzen. Allgemein denke er, dass Menschen mobiler werden, je mehr Einkommen sie haben. Aus diesem Verhalten müsse man rauskommen, sagt Miehler: "Ich würde jedem sagen, selbst wenn du Geld hast, achte mehr auf die Umwelt, fahre Fahrrad, Omnibus, auf jeden Fall etwas mit alternativem Antrieb." Nur so könne jeder seine CO 2 -Bilanz senken: "Das zu knacken, das ist heute das Hauptziel", sagt Miehler.

Studentin aus Engertshofen pendelt mit dem Zug nach München

Chiara Fuchs aus Engertshofen bei Ettelried benutzt bereits ein klimafreundliches Verkehrsmittel: Sie pendelt mit dem Zug nach München, wo sie Lehramt für Sonderpädagogik studiert. "Ich fahre mit dem Auto zum Bahnhof in Dinkelscherben, da es hier keine wirklich gute Busverbindung gibt. Dann geht es weiter mit der Regionalbahn bis nach München", sagt die 20-Jährige. Ab und zu fahre sie auch mit dem ICE. Insgesamt dauere das ungefähr eineinhalb Stunden.

"Danach muss ich dann aber noch mit der U-Bahn bis zur Uni fahren", sagt Fuchs. Wirklich produktiv nutzen könne sie die lange Fahrzeit nicht: Genug Platz für Laptop und Bücher biete der Sitzplatz meist kaum. "Es wäre schon ganz schön, nicht so einen langen Weg bis zur Uni zu haben, aber in München kann ich mir keine Wohnung leisten, daher muss ich pendeln", sagt Fuchs.

11 Bilder "Ideenzug": So bequem könnte Pendeln mit dem Zug in Zukunft sein Foto: Daniel Karmann, dpa

Seit einem Jahr jedoch habe sie die Uni nicht mehr von innen gesehen, da seit Beginn der Pandemie das Studium komplett online stattgefunden habe. "Ich vermisse natürlich das Universitätsleben, aber das Pendeln ist mit massiven Kosten verbunden. An sich ist Zugfahren eine gute Sache, aber es ist für Studenten einfach viel zu teurer", so Fuchs. Rund 250 Euro müsse sie jeden Monat für das Zugticket zahlen, von dem Gehalt, das sie mit ihrem Nebenjob verdient, sei da schon fast die Hälfte weg. "Deshalb spare ich mir gerade einiges an Geld", lacht die Studentin.

Diedorfer pendelt seit 25 Jahren nach München - mittlerweile mit dem Auto

Nach München fährt auch Michael Länger aus Diedorf täglich. "Ich pendle seit mittlerweile 25 Jahren. Davon bin ich 17 Jahre mit dem Zug gefahren, dann bin ich auf das Auto umgeschwenkt", sagt Länger. Nach den vielen Jahren Zugfahren habe er einfach eine Abwechslung gebraucht, die Routine habe ihn irgendwann genervt. "Anfangs war das Autofahren wirklich entspannt. Mittlerweile muss ich jedoch um viertel vor sechs Uhr losfahren, um noch einigermaßen den schlimmsten Verkehr zu umgehen." Es sei auffällig, dass von Jahr zu Jahr mehr auf den Autobahnen los sei, sagt Länger. Früher sei die zweispurige Autobahn voll gewesen, heute gebe es selbst auf den ausgebauten drei Spuren Kolonnenverkehr. "Das ist schierer Krieg auf den Autobahnen."

Florian Schmidmeier ist als Busfahrer von Egenberger Reisen viel auf den Straßen unterwegs. Foto: Schmidmeier

Mit dem ersten Lockdown habe man eine kurze Entspannung auf den Straßen gemerkt, mittlerweile sei jedoch wieder alles wie zuvor. Daher habe er sich jetzt dazu entschieden, wieder auf das Zugfahren umzusteigen, sagt Länger. Mit dem Zug brauche er ungefähr eine Stunde und 20 Minuten bis in die Landeshauptstadt. "Anfangs war ich mit dem Auto schneller, aber mittlerweile ist das durch den vielen Verkehr fast ausgeglichen", so Länger. "Und im Zug kann man zumindest lesen oder schlafen."

Fünf Tipps für Autofahrer im Stau 1 / 5 Zurück Vorwärts Im Radio kommt eine Staumeldung – umfahren oder nicht? Ist der Autofahrer bereits nah dran am Stau, ist eine Umfahrung wenig sinnvoll. Denn viele andere kommen auch auf die Idee, den Stau zu umfahren. Ausweichrouten sind schnell überlastet – schlimmstenfalls dauert es dort länger. Wenn es sich nicht gerade um eine Vollsperrung handelt, ist Ausharren oft mit weniger Wartezeit verbunden als Ausweichen. Eine großräumige Umfahrung kann sich dagegen schon eher lohnen .

Kann ich Staus mit richtiger Planung vermeiden? In manchen Fällen ist das möglich. Freitagnachmittags oder bei Beginn und Ende der Ferien sind etwa viele Menschen unterwegs, dann ist das Staurisiko hoch . Wer kann, sollte lieber antizyklisch fahren , also nicht zu Stoßzeiten. Auch eine gute Streckenplanung hilft. So gibt es etwa im Winter gerade an Samstagen überlastete Autobahnabschnitte aus und in Richtung Süden. Wer Zeit mitbringt, kann alternativ planen und zum Beispiel mit Zwischenübernachtung Strecken über Landstraßen fahren.

Was kann ich machen, wenn ich täglich zur Arbeit pendeln muss? Pendler können Alternativrouten prüfen oder Fahrgemeinschaften bilden. So tragen sie dazu bei, dass die Zahl der Autos auf den Straßen sinkt. Eine weitere Option: Mit dem Chef sprechen, ob sich die Arbeitszeiten verändern lassen, sodass man die Rushhour vermeidet. Ansonsten bleibt der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf E-Bike beziehungsweise Fahrrad – wenn die Strecke nicht zu lang ist.

Wie verhalte ich mich in der Blechlawine? Ganz wichtig: eine Rettungsgasse bilden – auf dreispurigen Strecken zwischen der äußeren linken und der mittleren Spur. Ansonsten ist Geduld gefragt. Ständige Spurwechsel bringen keine Vorteile.

Was sollte im Fahrzeug bereitliegen? Einige Snacks und Getränke gegen Hunger und Durst sowie im Winter Decken und warme Kleidung gegen die Kälte.

Busfahrer aus Thierhaupten hat bei der Arbeit Angst vor einer Corona-Infektion

Der ständig zunehmende Verkehr ist für Florian Schmidmeier ebenfalls ein Problem. Der Fahrertrainer und Busfahrer bei Egenberger Reisen in Thierhaupten ist tagsüber und auch nachts auf den Straßen unterwegs. "Es ist eigentlich immer viel los. Die Autobahnen werden immer voller", sagt Schmidmeier. Selbst an Sonntagen, an denen es früher immer ruhiger gewesen sei, gebe es jetzt kaum mehr einen Unterschied zu normalen Werktagen.

"Vor einigen Jahren haben wir außerdem noch nicht so viele Leute vom Land befördert. Aber da die Leute zunehmend in der Stadt arbeiten, merkt man auch da einen Zuwachs", so der Busfahrer. In seiner Branche stelle jedoch derzeit das größte Problem der Fahrermangel dar.

"Zudem merken wir, dass wir aufgrund der Corona-Regelungen immer häufiger fahren müssen, um die Menschenmengen in den Bussen zu entzerren. Dann fährt man aber oft mit einem völlig leeren Bus", sagt Schmidmeier. Um den Mindestabstand einzuhalten, werden Verstärkerbusse eingesetzt. Doch das ist nicht das Einzige, was Corona an seinem Beruf verändert hat: "Wir sind ständig der Ansteckungsgefahr ausgesetzt. In der Stadt kaufen die Leute die Tickets am Fahrkartenautomaten, hier auf dem Land erstehen sie sie immer noch beim Fahrer. So können wir dem Kontakt mit den Menschen gar nicht ausweichen", sagt Schmidmeier. Eine FFP2-Maske zu tragen sei schlicht nicht möglich: "Wenn wir acht Stunden am Stück fahren, darf die Konzentration auf keinen Fall nachlassen."

Lesen Sie auch: