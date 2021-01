vor 52 Min.

Streufahrzeug bleibt in Gersthofen an einem Lkw hängen

Nicht aufgepasst hat ein 61-jähriger Mann am Montag beim Schnee räumen.

Ein 61-Jähriger passt in der Ziegeleistraße nicht auf und kollidiert mit einem geparkten Lastwagen. Der Schaden ist beträchtlich.

Nicht aufgepasst hat ein 61-jähriger Mann am Montag beim Schneeräumen. Durch seine Unachtsamkeit entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.

Der Mann war laut Polizei morgens um 7 Uhr mit seinem Streufahrzeug unterwegs, um den Gehweg an der Ziegeleistraße zu räumen. Dabei blieb er an einem Lastwagen hängen, der am Fahrbahnrand abgestellt war. (thia)

Themen folgen