17.09.2020

Strohmayr: Klassenzimmer sind zu klein

Plus SPD-Landtagsabgeordnete fordert Änderung der Schulbauverordnung.

Nach einer aktuellen Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr seien viele Klassen im Landkreis Augsburg viel zu groß. Außerdem bemängelt sie die Größe der Klassenzimmer.

Zwei Quadratmeter stehen jedem Schüler beziehungsweise jeder Schülerin laut Schulbauverordnung zu. Das heißt: Nur so viel Fläche ist förderfähig. Umfasst eine Klasse beispielsweise 28 Schüler, steht ihnen ein Klassenzimmer von insgesamt 56 Quadratmetern zu – einschließlich des Arbeitsplatzes für den Lehrer sowie des Tafelbereiches (Standard sind 60 Quadratmeter).

Das sind in der Länge und Breite etwas mehr als 1,40 Meter pro Person, also ist man von jeglicher Abstandsregel weit entfernt. Sollte die Maskenpflicht an den Schulen schließlich entfallen, hält die SPD-Landtagsabgeordnete die beengte räumliche Situation sogar für gefährlich.

Eine aktuelle Anfrage von Simone Strohmayr hat zudem gezeigt: 24 Klassen an den Gymnasien und Realschulen in Augsburg-Land hatten zum Schuljahr 2019/2020 eine Klassenstärke von 31 und mehr Schülerinnen und Schülern. In 129 Klassen waren es an diesen Schulen zwischen 26 und 30 Kindern, „unter Pandemie-Bedingungen ein unhaltbarer Zustand“, findet Strohmayr.

Sie fordert deshalb dringend eine Reform der Schulbauverordnung, um sie den Pandemie-Bedingungen anzupassen. Zwar werde diese seit einigen Jahren etwas flexibler ausgelegt. „Wirklich größer werden die Klassenzimmer aber nicht.“