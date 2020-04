00:42 Uhr

Strom „tanken“ in der Großgarage

Stromversorger LEW stellt eine Lösung vor, wie die Stromer über Nacht auch in Tiefgaragen aufgeladen werden

Nachts das Elektroauto in der Garage laden und am Morgen direkt losfahren – bisher ist das vor allem für Bewohner von Einfamilienhäusern mit privater Garage oder Stellplatz ein realistisches Szenario. Für Nutzer von Elektrofahrzeugen in Großgaragen gestaltet sich der Aufbau von Ladeinfrastruktur hingegen schwierig.

Dafür bietet der Stromversorger nun einen sogenannten E-Load-Manager an: Ein Lastmanagementsystem passt die Ladeleistung dynamisch an den Stromverbrauch im Gebäude an. Das verhindert eine Überlastung der Leitungen und ermöglicht gleichzeitig komfortables Laden auch mehrerer Fahrzeuge am selben Entnahmepunkt. An der speziellen Ladebox laden die Kunden ein Elektroauto zudem bis zu zehnmal schneller als an einer üblichen Haushaltssteckdose – nach Unternehmensangaben mit bis zu 22 Kilowatt.

Dass sich die Lösung bewährt, zeigt ein Modellprojekt in Meitingen. Dort nutzen bereits drei Kunden in einer Tiefgarage den LEW E-Load-Manager. „Mein E-Auto an öffentlichen Ladesäulen zu laden war auf Dauer aufwendig“, sagt Veit Vitez, Zahntechniker und Geschäftsführer des gleichnamigen Dentallabors. „Mit der Lademöglichkeit an meinem Stellplatz muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen.“

In der Tiefgarage in der Schloßstraße, die zu seinem Labor gehört, hat er sich mit der Marktgemeinde und der Wohnungsbau GmbH Meitingen zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie drei intelligente Ladeboxen von LEW installieren lassen. Meitingens Bürgermeister Michael Higl sagt: „Wir möchten hier Vorreiter sein und die Technologie fördern.“ Die dritte Ladebox gehört der Wohnungsbau GmbH Meitingen. Geschäftsführer Karl-Heinz Mayer sagt: „Mit dieser Lösung zeigen wir, dass das Laden von E-Autos auch in Gemeinschaftsgaragen funktionieren kann.“

Auf die unbeteiligten Wohnungseigentümer oder Stellplatz-Besitzer kommen keine Kosten zu. Lediglich die Nutzer bezahlen eine Grundgebühr für das Anbringen der Ladebox. Die Kosten für die Ladeinfrastruktur und den Strom deckt eine monatliche Pauschale ab. Abhängig vom Verbrauch sind drei unterschiedliche Flatrates buchbar. (AL)

Themen folgen