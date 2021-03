Stromverzicht: Wahre Helden sitzen daheim im Dunkeln

Stromverzicht in Zeiten von Corona? Dabei sollte uns ein Licht aufgehen.

In diesen Tagen ist die Welt verkehrt. Wer in früheren Zeiten den Globus beziehungsweise dessen Bewohner retten wollte, der zog hinaus, vollbrachte Heldentaten oder predigte Umkehr. Durchschlagenden Erfolg hatten diese Methoden allerdings nicht, weshalb man nun den umgekehrten Weg einschlägt.

Wahre Retter bleiben zu Hause und schlagen sich dort mit der tödlichen Langeweile herum - und das mit keiner anderen Waffe als der TV-Fernbedienung. Da kommt wahrhaft Weltuntergangsstimmung auf, zumal in Gersthofen. Denn in der Wiege der Lech-Elektrizitätswerke gehen zu allem Überfluss auch noch die Lichter aus. Ein wenig Stromverzicht für das Weltklima steckt dahinter und der hat in diesen Tagen besonders Sinn. Denn bei Dunkelheit wird sogar der schwächste Funke zum Silberstreif am Horizont. Da geht uns doch ein Lichtlein auf, während wird heldenhaft zu Hause im Finstern sitzen.

