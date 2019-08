vor 18 Min.

Stück für Stück durch die Geschichte von Zusmarshausen

Der Hobbyhistoriker Wilfried Melzer aus Gabelbachergreut beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Historie seiner Heimat. Was ihn daran so fasziniert.

Von Philipp Kinne

Auf dem Tisch im Wohnzimmer stapeln sich viele uralte Urkunden. Es sind Kopien aus verschiedenen Archiven. Stück für Stück kämpft sich Wilfried Melzer durch die Schriftstücke, immer auf der Suche nach neuen Zusammenhängen. Die Geschichte seiner Heimatregion Zusmarshausen ist zur Leidenschaft des Hobbyhistorikers aus Gabelbachergreut geworden. Seit vielen Jahren forscht er – und findet immer wieder etwas Neues.

So ist er auf zwei Urkunden aus dem 16. Jahrhundert gestoßen. Genauer aus dem Jahr 1502. „Über diese Zeit in Zusmarshausen ist nur sehr wenig bekannt“, sagt der Hobbyhistoriker. „Denn es war die Zeit vor dem Zusmarshauser Schlossbau im Jahr 1505.“ Die Dokumente habe er im Wiener Hofkammerarchiv und im Straßburger Archiv gefunden. Abzurufen sind sie online bei der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Dort findet man viele Urkunden aus der Zeit der römisch-deutschen Könige und Kaiser – vorausgesetzt, sie sind erhalten.

Zwei Urkunden aus dem 16. Jahrhundert

Sich durch die Unmenge dieser Dokumente zu kämpfen hat sich Melzer zur Aufgabe gemacht. So habe er herausgefunden, dass die beiden Urkunden von Kaiser Maximilian in Zusmarshausen ausgestellt wurden. In einem der Dokumente geht es um die Bestellung eines Scharfrichters, der seinen Sold von den erzielten Einnahmen beglichen bekommen soll. Die andere Urkunde ist eine Bevollmächtigung des Kaisers an zwei seiner Räte, um mit der Stadt Straßburg über eine Anleihe zu verhandeln, erklärt der Hobby-Historiker. Ausgestellt ist die Urkunde am „22. Novembris 1502 in Susmershawsen“, wie es in altdeutscher Schrift heißt. An sich seien die Dokumente nicht von großer Bedeutung, sagt Melzer. Doch es seien kleine Puzzleteile in der Geschichte von Zusmarshausen. Man könne davon ausgehen, dass dort, wo die Urkunden ausgestellt wurden, einst Könige übernachteten, sagt Melzer.

Zusmarshausen entstand vermutlich im 7. Jahrhundert

Laut den Heimatbüchern geht man davon aus, dass Zusmarshausen im 7. oder 8. Jahrhundert entstanden ist. Im Mittelalter, zur Zeit der Reisekönige, wurde der Ort als Königspfalz genutzt. Also als Stützpunkt für den reisenden König. Bekannt ist zum Beispiel, dass König Arnulf von Kärnten im Jahr 889 vermutlich erstmals in Zusmarshausen übernachtete. Auch von fast allen Augsburger Fürstbischöfen sei bekannt, dass diese anlässlich ihrer Umritte in Zusmarshausen nächtigten. Später finde man aber weniger urkundliche Erwähnungen, sagt Melzer.

Er sagt: „Ich will die Lücken füllen.“ Auch deshalb sucht er immer nach neuen Hinweisen auf die Ortsgeschichte. So stöbert der Hobbyhistoriker im Internet und in vielen umfassenden Werken, die sich mit Königspfalzen in ganz Deutschland beschäftigen. Dabei stoße er zum Beispiel auch auf neue Erkenntnisse zu den Verwandtschaftsverhältnissen des Adels und der Geistlichen der damaligen Zeit.

Viele einzelne Puzzleteile ergeben die Geschichte

Melzer durchforstet die Archive nach derartigen Details über Zusmarshausen. Seit über 20 Jahren lebt der Ruheständler in der Marktgemeinde. Ursprünglich stamme seine Familie aus Schlesien, aufgewachsen ist Melzer in Baden-Württemberg. Lange hat er bei einem großen Verlag gearbeitet – ob daher die Affinität zu dicken Wälzern zur Geschichte kommt? „Langweilig wird das nie“, sagt der Hobbyhistoriker. Denn die Menge an neuen Details zur Heimatgeschichte sei schier unendlich. Man müsse nur wissen, wo man suchen muss – und Ausdauer haben.

Dazu gekommen, sich ausführlich mit der Historie seiner Heimat zu beschäftigen, ist Melzer durch die Feier zum 500-jährigen Bestehen des Schlosses Zusmarshausen. 2011 präsentierte Melzer einige Urkunden und Dokumente aus der Geschichte des Schlosses beim Fest. Gerne würde Melzer auch künftig wieder eine Ausstellung der gesammelten Urkunden anbieten.

