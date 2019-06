vor 19 Min.

Stützwände sind Stadträten zu hoch

Mauern auf Grundstück in der Heinbergstraße werden nicht genehmigt

Von Regine Kahl

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Neusäß, Wilhelm Kugelmann (CSU), sprach von einer „verfahrenen Situation“. Im Bauausschuss ging es da um bis zu vier Meter hohe Stützwände, die ein Hausbesitzer in der Heinbergstraße in Steppach an den Grundstücksgrenzen zu den Nachbarn errichtet hat. Der nicht genehmigte Bau beschäftigt die Behörden bereits seit einigen Jahren.

Gerade der nördlich angrenzende Nachbar schaue auf eine massiv wirkende Betonmauer, berichtet Stadtbaumeister Dietmar Krenz. Die Debatte über die Stützwände reicht schon länger zurück. Bei einer Baukontrolle hatte das Landratsamt im Jahr 2014 festgestellt, dass die zwei Mauern ohne Genehmigung errichtet worden seien. Die Behörde forderte den Grundstückseigentümer auf, entweder auf eine Höhe von zwei Metern zurückzubauen oder einen nachträglichen Bauantrag zu stellen. 2015 ging der Antrag ein, aber der Bauausschuss stimmte den Mauern in dieser Form nicht zu. Nach längerem Hin und Her wurde im Mai dieses Jahres erneut ein Bauantrag zur nachträglichen Legalisierung der Stützwände eingereicht.

Einige Grundstücke westlich der Heinbergstraße haben aufgrund der Hanglage Stützmauern. Bei einem Ortstermin wollten sich die Stadträte ein Bild machen, ob die zwei Mauern in die Umgebung passen. Das Ergebnis war eindeutig: Der Ausschuss lehnt die Wände in dieser Höhe einstimmig ab. Über das weitere Vorgehen entscheidet wieder das Landratsamt.

Der Bauausschuss lehnte in der Vogelsangstraße den Bau eines Zweifamilienhauses ab, das zweigeschossig beantragt wurde. Krenz betonte, dass aus Gleichheitsgründen so wie sonst in der Gegend nur mit Erd- und Dachgeschoss gebaut werden sollte.

Dem Ausschuss lag ein Antrag vor, in der Ostwaldstraße ein Zweifamilienhaus mit Arztpraxis zu bauen. Dies ist nach Ansicht der Stadträte eine Einheit zu viel. Angemessen wäre ein Zweifamilienhaus oder ein Einfamilienhaus mit Praxis, so die Meinung.

Ein Antragsteller will ein bestehendes Haus in der Von-Rehlingen-Straße in Westheim umbauen und in dem Gebäude 13 Wohneinheiten errichten. Ein Abriss und Neubau, wie ihn die Verwaltung bevorzugt hätte, kommt für ihn nicht in Frage. Nach der Sanierung des Hauses soll dieses wieder den Jugendstil von früher haben.

Sorgen bereitet Stadtbaumeister Krenz ein Bauantrag für ein Doppelhaus mit zwei Garagen und zwei Stellplätzen in der Holzbachstraße in Ottmarshausen. Die Planung sehe Kellerfenster und Lichtschächte zwei Meter neben dem Bachlauf vor. Krenz: „Noch nie ist ein Gebäude so nah am Ufer des Holzmahdgrabens gebaut worden.“ Vor einer Genehmigung müsste mit dem Wasserwirtschaftsamt gesprochen werden. Außerdem soll die Planung dem Ingenieurbüro vorgelegt werden, das ein Konzept für einen verbesserten Hochwasserschutz rund um den Holzmahdgraben erarbeitet.

