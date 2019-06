vor 54 Min.

Suche im Wasser und zur Luft

Hinter dem Flatterband ist Schluss für die Schaulustigen. Die Einsatzkräfte haben die Brücke über den Lech in beiden Richtungen gesperrt.

Vermisste Person soll im Lech um Hilfe gerufen haben

Hoch oben in der Luft knattern die Rotoren zweier Hubschrauber. Auf dem Lechkanal fahren zwei Boote der Wasserwacht stromabwärts, wenden und suchen dann die gleiche Strecke wieder stromaufwärts ab. Die Kanalstraße ist in beiden Richtungen gesperrt.

Links und rechts an den Gehwegen stehen Passanten auf der Brücke über dem Lechkanal. Am Flatterband ist Schluss. Auch die Berufsfeuerwehr aus Augsburg ist mit 22 Mann im Einsatz und lässt niemand durch. Doch die Schaulustigen halten sich an den Absperrungen zurück. Einige Spaziergänger, die mit ihren Hunden zum Europaweiher wollten, unterhalten sich leise. Schnell sickert durch, dass zwei Personen vermisst werden. Nach Auskunft der Einsatzleitung ist ein Gesuchter bereits gefunden worden. Ein 16-Jähriger ist jedoch noch immer spurlos verschwunden.

Kurz vor Redaktionsschluss bestätigt das Polizeipräsidium in Augsburg, dass seit 16.03 Uhr nach einer im Lech treibenden Person gesucht werde. Diese soll im Bereich der Wolfszahnau in Augsburg um Hilfe gerufen haben.

In Gersthofen stehen Einsatzfahrzeuge der Wasserwacht Haunstetten, der Kollegen aus Mering, die Berufsfeuerwehr Augsburg ist vor Ort und auch die Gersthofer Wehr ist vertreten. Taucher suchen im Wasser nach dem Vermissten, die Boote fahren den Flusslauf ab. Doch die Suche bleibt vorerst erfolglos.

