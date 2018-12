14.12.2018

Süß, vegan und unheimlich lecker

Die Erdnussbutterplätzchen von Irmi Fa aus Westheim gehen ganz schnell

Das Tierwohl steht bei Irmi Fa aus Westheim an erster Stelle. „Meine Freunde esse ich nicht“, erklärt sie. Seit über 21 Jahren lebt sie mit ihrer ganzen Familie vegetarisch. Inzwischen beschäftigt sich die leidenschaftliche Köchin und Bäckerin aber auch damit, wie vegane Ernährung schmackhaft und gut auf den Tisch kommt.

Vegane Ernährung werde oft unterschätzt, erklärt Irmi Fa. Es sei keineswegs Verzicht damit verbunden, jedes Lebensmittel könne durch vegane Ernährung ersetzt werden. Neben dem gesundheitlichen Aspekt weist sie darauf hin, dass auch vom Herzen her positiv zu spüren sei, dass man sich etwas Gutes tut. Es müssen aber nicht immer original vegane Rezepte sein, um auf tierische Produkte zu verzichten. Mit ein wenig Lust und Liebe und viel Fantasie kann man so manches leckere Rezept einfach anpassen, wie ihre veganen Erdnussbutterplätzchen zeigen. Sie seien durch Zufall entstanden, erklärt sie. Die selbstständige Autorin und Illustratorin lustiger Entspannungsbücher ist beruflich stets sehr eingespannt, beim Kochen und Backen findet sie die Entspannung, die sich braucht.

Wenn sie im Allgemeinen auch eine sehr akribische Bäckerin ist und die Zutaten gerne genau abwiegt, so suchte sie an diesem Tag einmal nach einer Möglichkeit, leckere Plätzchen zu backen, die schnell und ohne lange Wartezeiten herzustellen sind.

Mit diesem einfachen und schnellen Rezept, das sie für die aktuelle Ausgabe des Zuckerguss eingereicht hat, kommt sie allen gestressten Hausfrauen und Müttern gerade in der Weihnachtszeit sehr entgegen. Das Rezept „Vegane Erdnussbutterplätzchen“ sei ein Tassenrezept und nicht zuletzt ihrem Hang zu guter Erdnussbutter geschuldet, gesteht die Liebhaberin von Süßem aller Art. „Die Zutaten werden einfach tassenweise zusammen in die Rührschüssel gegeben, der Teig ist in zehn bis 15 Minuten schnell zusammengerührt, kann anschließend gleich ausgerollt, ausgestochen und dann in den Ofen geschoben werden“, erklärt die leidenschaftliche Zuckerbäckerin. Schon bald zieht dann der verführerische Duft durchs Haus.

„Am besten benützt man zur Herstellung Puderzucker, da wird der Teig mürber, und vor allem ruhig mutiger sein mit der Zugabe von Erdnussbutter“, gibt sie ihre Erfahrungen weiter und hofft mit diesem verführerischen Gebäck von den Vorteilen, die die vegane Ernährung bietet, überzeugen zu können. (jkw)

