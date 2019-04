18:34 Uhr

Süße Kücherl aus Westendorf für jede Jahreszeit

Exklusiv Gerda Klügl backt aus Leidenschaft. Schon öfters wurden ihre Rezepte im Zuckerguss-Magazin veröffentlicht. Und das kommt nicht von ungefähr.

Von Brigitte Mellert

In Gerda Klügls Küche fällt sofort auf: Der Backofen ist viel größer als ein normales Gerät. Der Grund: Sie kocht und backt viel – für ihre vier Kinder und die Großfamilie. Sie kocht auch in der Küche der Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf. An diesem Vormittag plant die 58-Jährige nur für zwei Esser: Ihren Ehemann Walter Klügl und die Volontärin der Augsburger Allgemeinen. Auf den Tisch kommen Kücherl – das Rezept wurde im aktuellen Zuckerguss-Magazin veröffentlicht.

Dass ihre Rezepte so oft im Zuckerguss-Magazin abgedruckt werden, kommt nicht von ungefähr. Klügl hat 1977 ihre Lehre als Köchin begonnen und lange in der Großküche gearbeitet, der Schritt zur Konditorei und Patisserie war nicht weit. Seit 14 Jahren kocht sie für die Kindertagesstätte im Ort. Bis vor fünf Jahren hatte sie darüber hinaus rund 30 Jahre mit ihrem Ehemann, der selbst gelernter Koch ist, einen Partyservice geführt.

„So ein Hefeteig hält einiges aus“

Sie weiß, was sie tut. Das merkt man schnell, als sie in der Küche die kleinen Teigbällchen mit den Händen bearbeitet. Mit etwas Mehl bestäubt sie ihre Finger, um den Teig besser kneten zu können. „Sie müssen die Enden des Teigs mit den Fingern richtig in die Länge ziehen“, erklärt sie. „So ein Hefeteig hält einiges aus.“ Und: „Der Teig muss zweimal gehen.“

Routiniert dreht sie den Teig in den Händen und legt ihn anschließend in das brodelnde Frittierfett, das in einem Topf vor ihr auf dem Herd steht. Zum Test, ob es schon die richtige Temperatur hat, steckt sie einen Holzstab hinein. „Sobald sich am Stab Bläschen bilden, ist es heiß genug.“

Die Küchlein brauchen nicht lange

Das ist es wohl. Schon schwimmt das erste Küchlein im Topf und färbt sich langsam knusprig braun. Die Küchlein brauchen nicht lange, bis sie fertig sind. Klügl fischt sie nach wenigen Minuten heraus und legt sie zum Abkühlen auf ein Blech. „Dieses Jahr haben wir schon fünf- bis sechsmal die Kücherl gebacken“, sagt sie. „Für die Kirchweih, im Fasching oder bei anderen Gelegenheiten backe ich immer.“

Rezept Zuckerguss 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten: 500 g Mehl, 1 Würfel Hefe (42 g), 1 Prise Salz, 100 g Zucker, 200 ml Kondensmilch, 3 Eier, 1 Schuss Rum, Milch (bei Bedarf), 2 l Sonnenblumenöl (zum Frittieren).

Zubereitung: Den Teig verrühren und ins kochende Fett geben. Daraufhin die Kücherl mit Puderzucker bestäuben.

Ihre Backkünste sind im Freundes- und Bekanntenkreis sehr gefragt. Für eine Hochzeit vor sieben Jahren hat sie die Torte gebacken: 80 Zentimeter breit, mit neun Böden, einer golden Fondantschicht und vielen Röschen als Verzierung. „Ich habe das Rezept sogar an das Zuckerguss-Magazin geschickt“, sagt sie und beginnt zu lachen. „Aber der Redaktion war die Torte eine Nummer zu groß.“ 64 Eier, zwei Kilo Mehl und sechs Gläser Marmelade hat die Westendorferin für die Torte verbacken.

Inzwischen breitet sich ein süßlicher Gebäckgeruch in der Küche aus. Ehemann Walter Klügl kommt die Küche, um das erste Kücherl abzuholen.

Auch die Kinder haben Talent

Das Rezept für die Kücherl hat Gerda Klügl schon von ihrer Großmutter und Mutter übernommen und möchte daran auch nichts ändern. Sie sagt: „Ich backe sie so, wie ich sie von daheim kenne.“ Nach all den Jahren backe sie nur mehr nach Gefühl. Auch ihren eigenen Kindern konnte sie die Freude weitergeben. Ihre drei Töchter im Alter von 27 und 25 Jahren sowie ihr 21-Jähriger Sohn backen und kochen ebenfalls – mit Talent, wie ihre Mutter ihnen mit einem stolzen Lächeln im Gesicht bescheinigt. „Meine Kinder können sich gut selbst versorgen, da verhungert keiner.“

Keine 30 Minuten später liegen 26 Küchlein auf dem Tisch, die Gerda Klügl anschließend mit Puderzucker bestäubt. Angenehm süß und saftig schmecken sie.

