13:10 Uhr

Superhelden kommen zum Sommerfest

26 Vereine legen sich in Meitingen für die Besucher ins Zeug. Besondere Gäste sind in diesem Jahr Spiderman, Captain America und Co. Daneben gibt es noch Supergirls, die für Stimmung sorgen

Von Elli Höchstätter

Ferdinand Müller ist aufgeregt. Der Vierjährige, der sich schon als Spiderman hat Schminken lassen, wartet auf die Superhelden. Der Bub war mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester aus Gabelbach nach Meitingen gekommen, um sein Idol zu sehen. „Ich will ein Foto mit Spiderman“, sagt er.

Das sollte der Bub im Laufe des Freitagabends auch bekommen. Die Superhelden – eine Truppe aus dem Raum Koblenz – war auf Vermittlung des Meitingers Anton Rigel auf das Sommerfest auf der Schlosstraße gekommen. Die Fans konnten so ein Foto mit Iron Man, Captain America, Spiderman und noch einigen anderen ergattern.

Und es gibt auch Supergirls

Doch beim Sommerfest gab es nicht nur Superhelden, sondern auch Supergirls. Die Tanzgruppe des SV Erlingen eröffnete mit einer flotten Darbietung das Rahmenprogramm, das auf der Bühne gezeigt wurde. Im Laufe des Abends folgten noch weitere Auftritte von der Ballettschule Format S und den verschiedenen Tanzgruppen des SV Erlingen, des TSV Meitingen und der Showtanzgruppen Neukirchen.

Daneben sorgten 26 Vereine und Organisationen aus Meitingen an ihren Ständen für die Verpflegung und Unterhaltung der Gäste. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) servierte beispielsweise Schnitzelsemmel und Pommes. Martin Müller, Helfer im Verpflegungsdienst, erklärte, dass 170 Schnitzel bereit lagen. Müller gehört zu einer schnellen Einsatzgruppe, die dann eingeschaltet wird, wenn die Rettungskräfte bei einem langen Einsatz Verpflegung brauchen. Das Fest sei für ihn und seine Truppe eine super Gelegenheit, die Gerätschaften einzusetzen und in Übung zu bleiben.

Neues Konzept sorgt für mehr Sicherheit

In Sichtweite des BRK-Standes parkte ein großer Laster am Ende der Partymeile, ebenso wie auf der anderen Seite. Dies ist ein Teil des Sicherheitskonzepts, das im vergangenen Jahr verstärkt worden war. So waren auch vier Securitykräfte und sechs Mann der Sicherheitswacht im Einsatz.

Was aus der gelb-roten Riesenrutsche wurde

Trotz der Vorsichtsmaßnahmen ließen sich die Besucher die Feierlaune nicht verderben und bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe hielt das Wetter. An den Verkaufsständen gab es von Forellen über Bud-Spencer-Pfanne bis hin zu Cocktails eine große Auswahl. Spiel und Spaß waren unter anderem beim Lebendkicker, der Kegelbahn oder dem Kletterfelsen geboten. Ein Wahrzeichen des Sommerfestes fehlte allerdings – die gelb-rote Riesenrutsche, die traditionell an einem Ende der Partymeile stand. „Das Gerät ist in die Jahre gekommen und wurde nun durch eine graue Rutsche ersetzt“, erklärte Organisatorin Martina Winter.

Viele Meitinger mögen das Sommerfest und kommen alle Jahre zu der Veranstaltung. So auch die 31-jährige Nadine Richter. „Hier kommt man zusammen und trifft Leute, die man schon länger nicht mehr gesehen hat.“ Auch ihre zwei Töchter, die dreijährige Laura und die sechsjährige Elena, sind Fans der Veranstaltung. Sie ließen sich das Popcorn schmecken und fieberten der nächsten Tanzaufführung auf der Bühne entgegen. „Es ist schön, dass für die Kinder so viel geboten ist“, sagte Nadine Richter. „Es ist einfach ein nettes Fest.“

