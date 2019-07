vor 45 Min.

TSV Steppach erleichtert über Zuschuss

Sanierung: Neusäß zahlt hohen Betrag zu

In Feierlaune ist der TSV Steppach – und das nicht nur, weil das Sandbergfest ansteht. Vorsitzender Tobias Wiesner ist zudem erleichtert, dass seit wenigen Tagen die Vereinbarung mit der Stadt Neusäß über den Zuschuss zur Sanierung der Sporthalle an der Ulmer Straße unterschrieben ist.

Wie berichtet, hatte Bürgermeister Richard Greiner bereits auf der Mitgliederversammlung im März angekündigt, rund 740000 Euro der Sanierung zu übernehmen, was gut der Hälfte der geschätzten Kosten von 1,3 Millionen Euro entspricht.

Geplant ist an der maroden Halle unter anderem eine energetische Dachsanierung, der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Solarthermie sowie der Einbau eines Wärmeverbundsystems, von dem sich der Verein Einsparungen im Unterhalt verspricht.

Auf der anderen Seite hat sich der TSV Steppach bereit erklärt, seine Finanzen langfristig zu festigen. Dazu gehört unter anderem eine Sonderumlage der Mitglieder für die Sanierung und regelmäßige Erhöhungen der Beiträge. „Deshalb geht mein Dank auch an die Mitglieder, die so treu zu ihrem Verein halten“, so Vorsitzender Tobias Wiesner.

Nun wird jedoch erst mal beim Sandbergfest gefeiert. Termin ist am Samstag, 20. Juli, ab 15 Uhr rund um die Halle, bei schlechtem Wetter in der Halle. Geboten werden Musik und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. (jah)

