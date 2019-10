10.10.2019

Tablets und Computer für Neusässer Schüler

Durch die Fördermittel vom Freistaat kann die Stadt etliche Geräte anschaffen

Die Schüler der Eichenwaldschule können sich über 20 neue PCs freuen. Im Zuge des neuen Digitalisierungskonzeptes des Freistaates Bayern konnte der Schulverband Fördergelder für die Neuausstattung des EDV-Lehrsaales erhalten. Die Schüler können nun an größeren Monitoren und leistungsstärkeren PCs arbeiten.

Doch nicht nur eine Digitalisierung der Schulen, sondern auch der Verwaltungsstrukturen sind wichtig. Die Stadtverwaltung Neusäß plant für das kommende Jahr, verschiedene digitale Dienstleistungen anzubieten. „Die Stadt Neusäß arbeitet kontinuierlich daran, den Bürgerservice weiter auszubauen und zu vereinfachen“, so Bürgermeister Richard Greiner.

Folgende Maßnahmen wurden bereits umgesetzt oder sind in Bearbeitung:

in den Schulen: Die fünf Neusässer Schulen werden mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet. Die Aufträge wurden bereits an die ausführenden Firmen erteilt, die Realisierung wird in den nächsten zwölf Monaten erfolgen.

Die Mittelschule Am Eichenwald freut sich über einen neu ausgestatteten EDV-Lehrsaal, der jetzt im neuen Schuljahr in Betrieb ging. Im Rahmen des Förderprogramms „Digitalbudget“ des Freistaates Bayern konnte der Schulverband Neusäß dafür Fördergelder in Höhe von 17397 Euro abrufen.

Alle fünf Neusässer Grundschulen werden durch die Förderung „Digitalbudget“ des Freistaates Bayern noch heuer insgesamt 125 neue Tablets (fünf Klassensätze zu je 25 Geräten) erhalten. Nachdem die Stadt den Förderbescheid in Höhe von 65.912 Euro erhalten hat, läuft aktuell die Ausschreibung für die Anschaffung der Geräte.

Die Bundesregierung stellt über den Freistaat Bayern eine Förderung „Digitalpakt für Schulen“ zur Verfügung. Wie die bereitgestellten Fördermittel in den nächsten fünf Jahren in den einzelnen Schulen eingesetzt werden, wird in der nächsten Zeit in Zusammenarbeit mit den Schulen entschieden. Seitens der Neusässer Stadtverwaltung ist geplant, die einzelnen Medienkonzepte der Grundschulen zusammenzufassen und gemeinsam mit den Schulen die Beschaffungen festzulegen.

Nach dem Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen müssen Kommunen bis 2022 alle Verwaltungsleistungen auch digital über entsprechende Verwaltungsportale zugänglich machen.

Auch für diese Zielsetzung bietet der Freistaat Bayern Fördermittel an. Hierfür hat die Stadt Neusäß einen Förderantrag gestellt, die Umsetzung ist nach Erhalt eines Förderbescheides im nächsten Jahr geplant.

Der digitale Bürgerservice soll zum Beispiel Antragstellungen für die Anmeldung von Wohnungen, Ausweisverlängerungen, Beantragung von Briefwahlunterlagen, Verlängerung der Familiengrabnutzung usw. erleichtern. (AL)

