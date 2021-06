Täfertingen/Gersthofen

vor 46 Min.

Zwei Verkehrsteilnehmer an Fronleichnam betrunken unterwegs

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei an Fronleichnam aus dem Verkehr gezogen.

In Täfertingen gerät ein Mofafahrer betrunken in eine Verkehrskontrolle und in Gersthofen muss ein Autofahrer seinen Wagen stehen lassen.

Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei an Fronleichnam aus dem Verkehr gezogen. Der eine Mann war in Täfertingen mit seinem Mofa unterwegs, der andere fuhr im Auto durch Gersthofen. In Täfertingen kontrollierte eine Streife der Polizei gegen 17.50 Uhr einen Mofafahrer. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Der Test ergab einen Wert rund 1,3 Promille. Der 61-jährige Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Mofa blieb stehen. Bei einer weiteren Kontrolle in Gersthofen wurde gegen 23.30 Uhr im Stadtgebiet ein 56-jähriger Autofahrer angehalten. Auch hier bemerkten die Beamten Alkoholgeruch und führten einen Test durch. Dieser ergab laut Polizei rund 0,9 Promille. Er musste ebenfalls sein Fahrzeug stehen lassen. Ihn erwarten ein Fahrverbot und eine Geldstrafe. (thia)

Themen folgen