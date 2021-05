Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer während der Ausgangssperre

Ein 61-jähriger Augsburger wird am Wochenende in Täfertingen von der Polizei kontrolliert. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen.

Der Verstoß gegen die Ausgangssperre dürfte für einen 61-Jährigen das eher kleinere Problem sein. Den Autofahrer erwartet zudem eine Anzeige wegen eines anderen Delikts.

Nach Auskunft der Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen in der Boschstraße in Täfertingen ein Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem 61-jährigen Augsburger deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin durch die Streife unterbunden. Aufgrund der Alkoholfahrt sowie des Verstoßes gegen die Ausgangssperre erwartet den Fahrer nun zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. (thia)