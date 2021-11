Tierischer Einbruch in eine Bäckerei in Täfertingen

Mitten in der Nacht wird in dem Geschäft der Alarm ausgelöst. Die Polizei ist sofort vor Ort und hat leichtes Spiel. Denn: Der Täter stellt sich freiwillig.

Der Alarm ging am Mittwoch mitten in der Nacht los. "Einbruch in eine Bäckerei in Täfertingen" lautete der Einsatzbefehl. Und die Beamten der Polizeiinspektion in Gersthofen waren sofort vor Ort.

Beim Eintreffen am Tatort war die Erleichterung dann groß. "Der tierische Einbrecher stellte sich freiwillig", teilt die Polizei auf Twitter mit. Denn: Bei dem Täter handelte es sich um eine Katze.

Die Einsatzkräfte befreiten das eingesperrte Tier und spendierten der Fellnase erst einmal ausgiebig Kuscheleinheiten. Anschließend konnte die Katze wieder wohlbehalten der Besitzerin zurückgegeben werden. (thia)