vor 37 Min.

Täfertingens „Ehe“ mit Westheim

Obst- und Gartenbauvereine beider Neusässer Stadtteile gehen Fusion ein

Weil die Mitglieder immer älter werden und immer weniger Menschen bereit sind, Verantwortung in Vorstandsfunktionen zu übernehmen, kämpfen viele Vereine langfristig ums Überleben. So auch der Obst- und Gartenbauverein Täfertingen. Um eine Auflösung zu verhindern, schließen sich die Täfertinger Gartler ihrem Nachbarnverein in Neusäß-Westheim an. Die Jahreshauptversammlung im Gasthof Schmid hat die letzten Weichen für eine Verschmelzung beider Vereine gestellt.

Der OGV Täfertingen, ältester Verein der einstigen selbstständigen Gemeinde, zählt knapp 180 Mitglieder. Davon sind 40 Kinder, die in der Schulgartengruppe der Grundschule mitarbeiten. Viele der langjährigen Gartler sind bereits im hohen Alter. Die Hoffnung, junge Familien über die Schulgartengruppe zu gewinnen, hat sich nicht erfüllt. Wechseln die Buben und Mädchen von der Grundschule, treten sie zumeist mit ihren Eltern wieder aus dem Verein aus.

Nachdem Marlies Utzni als erste Vorsitzende nach zwölfjähriger Vorstandsarbeit ihr Amt niederlegte und trotz umfangreichen Bemühungen kein Ersatz gefunden werden konnten, entschloss sich der Verein zur Fusion mit Westheim. Inzwischen haben die Mitglieder in beiden Vereinen einer rechtlichen Verschmelzung zugestimmt. Weil alle Formalitäten wohl erst zum Herbst juristisch wirksam werden, die Amtsperiode des Vorstands aber bereits im April auslief, stellten sich die Vorstandsmitglieder Marlies Utzni, Alexander Zöpf, Ingrid Kötter und Erika Bannert noch einmal für die Übergangszeit zur Verfügung. Sie wurden bei der Jahreshauptversammlung nun einstimmig wiedergewählt. Die Schulgartengruppe werde auch nach dem Zusammenschluss in der bisherigen Form weitergeführt, versprach die Vorsitzende. Der Schulgarten mit Bienenstock, Hochbeeten, Obstbäumen, Rosenbogen, kleinem Teich und Blumenwiese war seit jeher ein Herzensanliegen des Täfertinger Vereins.

Hannes Grönninger, Vorsitzender des mit knapp 400 Mitglieder zählenden Nachbarvereins Westheim, sagte als Gast, er freue sich auf die Täfertinger. Die Fusion sei eine gute Lösung, bei der den Mitgliedern sämtliche Vorteile erhalten blieben. Zum Abschluss der Versammlung informierte Kreisfachberater Bernhard Frey über die derzeit grassierenden Krankheiten des Buchsbaums und über Ersatzpflanzen. (AL)