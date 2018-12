09:15 Uhr

Täfertinger leiden unter Lärm und Verkehr

Anwohner fordern ein Tempolimit auf der A8 und ein Verbot für Schwerlastverkehr. Der Schuh drückt aber auch noch an anderen Stellen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ausführlich berichtete Bürgermeister Richard Greiner bei der Bürgerversammlung im Stadtteil Täfertingen über den neuen Flächennutzungsplan. Hinsichtlich des Ortsteils Täfertingen erklärte er, dass der historische und durch landwirtschaftliche Hofe geprägte Ortskern noch gut ablesbar sei. Nach außen schließen bestehende Wohnflächen an, die jetzt ergänzt und abgerundet werden sollen. Als Beispiel nannte er den Schleisweg.

Hier wurde eine Wohnbaufläche von rund einem Hektar ausgewiesen. Die Fläche ist bereits einseitig erschlossen und rundet das Baugebiet ab. Eine weitere Wohnbaufläche mit etwa 2,5 Hektar wurde im Süden zwischen Portnerstraße und Traminer Straße ausgewiesen. Damit kommt die Stadt dem Wunsch junger Täfertinger Bürger nach, die dadurch die Möglichkeit erhalten, im Stadtteil bleiben zu können.

Südöstlich von Täfertingen befinden sich abbaubare Kiesvorkommen

Im Norden an der A8 wurden tiefer liegende Gewerbeflächen ausgewiesen. Südöstlich von Täfertingen befinden sich nachweislich wirtschaftlich abbaubare Kiesvorkommen. Im Rahmen der Änderung habe die Stadt versucht, Konzentrationsflächen für den Kiesabbau auszuweisen, so Greiner. Dabei sei nichts unversucht gelassen worden, durchzusetzen, dass die Ausbeutung, die das Landschaftsbild beeinträchtigt und Lärm und Staub verursacht, städtebaulich für die Täfertinger Bürger akzeptabel zu lenken.

Dieser Versuch sei aber gescheitert, die Gegenpartei habe vor Gericht gesiegt, sodass auf die Darstellung von Konzentrationsflächen verzichtet werden musste. Nachdem der Erhalt des Landschaftsraums nicht möglich ist, konnte erreicht werden, dass der Kiesabbau geordnet abläuft und keine Wiederverfüllung erfolgt, sondern auf dem dann tiefer liegenden ausgekofferten Niveau das bestehende Gewerbegebiet ergänzt wird. Da diese Gewerbefläche aber erst nach dem Kiesabbau zur Verfügung stehen wird, wurde direkt an der Anschlussstelle A8 eine gewerbliche Baufläche von ca. sechs Hektar ausgewiesen.

Hinsichtlich der Kinderbetreuungssituation in Täfertingen berichtete Greiner, dass der katholische Kindergarten Mariä Himmelfahrt bis 2017 eine Betriebserlaubnis für 65 Kindern, davon 15 Krippenkindern, hatte. Aufgrund hoher Nachfrage hätten im letzten Kindergartenjahr mehrere Absagen erteilt werden müssen. Abhilfe schaffe nun eine provisorische Gruppe mit 17 Kindern in einem kirchlichen Veranstaltungsraum. Da das Bestandsgebäude saniert werden muss, mache es Sinn, über eine Erweiterung des Kindergartens nachzudenken.

2019 soll im Schleisweg die Generalsanierung von Kanal, Wasserleitung und der Straße erfolgen sowie in der Weishauptstraße die Erneuerung des Fahrbahnbelags in Angriff genommen werden.

Anwohner sehen ihre Lebensqualität massiv beeinträchtigt

Themen, die den Bürgern besonders am Herzen lagen, waren, die Unfallproblematik im Bereich der Anschlussstelle Autobahn A8 nahe des Stadtteils abzumildern sowie die massive Lärmbelästigung der Anwohner. „Zuerst kommt es zu Unfällen, und dann kommt der ganze Verkehr durch Täfertingen“, erklärte ein Bürger. Wieder einmal beschwerten sich die Täfertinger massiv über Belästigungen durch die A8. Durch erhöhtes Verkehrsaufkommen im Ort nach Unfällen und Staus sowie ständigen Lärm sehen sie ihre Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Deshalb kamen wieder Schallschutzwände und eine Nachrüstung mit Schallschutzfenstern zur Sprache. Allgemeiner Tenor: „Die A8 ist lauter geworden.“

Dies führten die Täfertinger Bürger vor allem auf das erlaubte, hohe Tempo zurück und forderten eine Tempobegrenzung 120. „Es gebe weniger Verkehrstote, weniger Staus, weniger CO2 und vor allem weniger Lärm“, sahen sie nur Vorteile.

Voraussetzungen für eine dauerhafte Temporeduzierung fehlen

Laut der obersten Straßenverkehrsbehörde fehlen laut Greiner aber die Voraussetzungen für eine dauerhafte Temporeduzierung. Eine andere Lösung sei denkbar: Temporeduzierungen auf Schilderbrücken abhängig von Verkehrsintensität und Witterung. Nach wie vor wurde der Schwerlastverkehr hervorgerufen durch die Ausweitung des Industriegebiets Nord und des Auskiesgebiets durch den Ort beklagt. Laut der Anwohner hat sich nichts gebessert. „Die Fahrzeuge benötigen teilweise sogar den Gehweg“, berichtete eine Bürgerin von gefährlichen Situationen.

Die Ortsstraße stehe für jeglichen Verkehr zur Verfügung, eine Aussperrung von Schwerlastverkehr sei nur unter bestimmten Bedingungen möglich, hieß es. Im nahe gelegenen Bärenkeller bestünde bereits ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen, „nur bei uns besteht das Problem“, verstanden die Täfertinger Bürger nicht, dass die Stadt nicht handelt.

Gerald Adolf vom Bauamt sagte zu, 2019 nochmals eine Zählung vornehmen zu wollen. Wobei ein Bürger verärgert konterte: „Vom Zählen wird es nicht besser.“ Bürgermeister Greiner erklärte, dass ihm sehr an einer Lösung gelegen sei. Schließlich wolle er nicht jedes Mal in einer Bürgerversammlung in Täfertingen mit den gleichen Problemen konfrontiert werden.

