03.01.2020

Tänze und Musik aus aller Welt

Das Jahreskonzert des Musikvereins Altenmünster wird zu einer musikalischen Weltreise

Beim Jahreskonzert begeisterten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Altenmünster unter der Leitung von Dirigent Jürgen Strohwasser mit Tänzen aus aller Welt. Lukas Bogenrieder führte gekonnt durch das Programm.

Mit „Choreography“, einer Ouvertüre von Robert Sheldon, eröffneten die Musiker das Konzert. Schnelle, eingängige Rhythmen wechselten sich mit langen, ausdrucksvollen Melodien ab und die Zuhörer konnten sich in die zeitgenössische Musik, die für die Ballettproduktion komponiert wurde, einfühlen.

Anschließend präsentierte die Kapelle eine außergewöhnliche Fantasie mit lateinamerikanischen Elementen: „El Camino Real“ von Alfred Reed. Feurige spanische Elemente abwechselnd mit gefühlvollen Melodien hielten die Zuhörer kaum auf ihren Stühlen. Mit dem Walzer „Rauschende Birken“ folgte ein Klassiker für Blasmusikliebhaber. Mit „The Crazy Charleston Era“ luden die Musiker dazu ein, bei Klassikern wie „Ain’t she Sweet“, „Sweet Georgia Brown“ und „The Charleston“ die Goldenen Zwanziger noch einmal Revue passieren zu lassen. Mit solistischen Elementen am Saxofon, an der Klarinette und an der Trompete wurde die neu gewonnene Lebensfreude verdeutlicht. Weg von einem klassischen Jazzmusikstück hin zu anders klingenden Tänzen aus dem orientalischen Lebensraum. Mit „Rikudim“, einer vierteiligen Suite, lud die Kapelle zu einer Reise durch die israelitischen Tanzstile ein. Nach der Pause eröffnete die Kapelle den zweiten, neumodischen Teil der Tanzgala.

Mit „Party Dance Mix“ erklangen Melodien, die vor allem den jüngeren Zuhörern bei einem bunt gemischten Publikum in der Schulturnhalle in Altenmünster bekannt vorkamen. „Moves like Jagger“, „Party Rock Anthem“ und „Good Time“ luden zum Mitfeiern ein.

Mit südamerikanischen Rhythmen ließen die Musiker die Tänzerherzen höherschlagen. Mit dem Medley „Brasil Tropical“ erklangen bekannte Melodien wie „Amor, Amor, Amor“, „Amapola“, „Patricia“ sowie „Brasil“, die den klassischen lateinamerikanischen Tänzen Beguine, Rumba sowie Cha-Cha-Cha zugeordnet werden können. Daniel Bickel ließ an der Trompete den „Amor“ des Musikvereins Altenmünster erklingen. Mit der Polka „Böhmische Liebe“ von Mathias Rauch ging es zu den Top Ten der Blasmusik-Playlist des Musikvereins Altenmünster. Anika Litzel und Sebastian Bunk verzauberten die Zuhörer im Trio mit einem romantischen Text.

Den offiziellen Abschluss des Konzertes machte die Kapelle mit einem Medley zum Film- und Musicalklassiker „Tanz der Vampire“. Wolfgang Wössner arrangierte die Highlights originalgetreu für Blasorchester.

Mit „Ouvertüre“, „Für Sarah“, „Ewigkeit“, „Totale Finsternis“ und „Tanz der Vampire“ zeigten die einzelnen Register in Blech und Holz nochmals ihre intensive Probenarbeit.

Nach dem lautstarken Applaus folgten noch Zugaben, die den Tanzabend des Musikvereins abrundeten. (ming)

