vor 55 Min.

Tänzer verabschieden ihren „Coach“

Bei der Hip-Hop-Gruppe „No Limit“ aus Meitingen gibt Gründungstrainer Robert Kühn das Amt nach 15 Jahren ab

Robert Kühn hat 15 Jahre die Hip Hop Gruppe „No Limit“ des TSV Meitingen trainiert. Nun tritt Dana Schmid seine Nachfolge an. Sie ist seit fast zehn Jahren ebenfalls fester Bestandteil von No Limit.

Die Begeisterung für das Tanzen und die Arbeit mit jungen Menschen hat der motivierte, geduldige Trainer über diese lange Zeit nie verloren. Zum Abschied des langjährigen Trainers fanden sich dann als große Überraschung auch viele ehemalige Tänzerinnen ein. Als Erinnerung überreichte Dana Schmid dem „Coach“ wie er schon seit der Gruppengründung liebevoll genannt wird, ein Fotobuch.

Diese kleine Zeitreise „15 Jahre No Limit“ war aber nicht der einzige emotionale Moment des Abends. Empfangen wurde Robert Kühn von seinen Spalier stehenden Tänzerinnen und Tänzern, die mit Jailhouse Rock von Elvis Presley und Verbeugungen eine gebührende Begrüßung lieferten.

Die Tanzgruppe überraschte ihren Coach schließlich auch noch mit dem Tanz, den er als letztes choreografiert hatte. Dieser sollte eigentlich beim Straßenfest in Meitingen getanzt werden, das wie so viele andere Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnte. So wird dieser exklusiv aufgeführte Tanz, bei dem die jungen Tänzerinnen und Tänzer allein für Robert Kühn ihr Bestes gegeben haben, also ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk bleiben. (AL)

