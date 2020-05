17:01 Uhr

Tafel-Kundin in Stadtbergen ohne Maske und ohne Abstand

Ärger mit der Polizei bekam eine 57-jährige Frau an der Ausgabestelle der Tafel in Stadtbergen. Sie stand dort ohne jeglichen Mundschutz in der Warteschlange.

Von Angela David

Laut Polizei unterhielt sie sich zudem mit mehreren Personen, ohne den nötigen Abstand einzuhalten. Als sie von anderen Personen auf ihr Verhalten angesprochen wurde und ihr sogar eine Maske angeboten wurde, weigerte sie sich, sie anzulegen.

Einsatz in Stadtbergen: Frau weigerte sich hartnäckig

Als sie sich weiterhin mit anderen Personen unterhielt, ohne Anstand zu halten, wurde die Polizei gerufen. Als auch die Beamten die 57-jährige Deutsche nicht dazu bewegen konnten, Mund und Nase zu bedecken, wurde ihr ein Platzverweis erteilt und sie muss mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

