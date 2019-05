15.05.2019

Tag der offenen Tür bei „Edelweiß“

Schützenverein in Hausen hat in Eigenleistung elektronische Schießanlage eingebaut. Nun ist sie fertig

Fünf Monate lang hat der Schützenverein Edelweiß aus Hausen an der neuen elektronischen Schießanlage gearbeitet. Das Ergebnis wird bei einem Tag der offenen Tür im Bürgerhaus Willishausen am Samstag, 18. Mai, von 13 bis 18 Uhr vorgestellt.

Der Umbau der Schießanlage geschah komplett in Eigenleistung der Vereinsmitglieder. Ein Glück für den Verein, dass es Mitglieder aus allen nötigen Bereichen wie Schreinerei, Metallbau, Elektrik und EDV gibt. Unter Anleitung von Sportleiter Franz Schmid haben die Vereinsmitglieder etwa 900 Stunden Arbeitsleistung in den Umbau eingebracht. Die Finanzierung aller Baumaterialien, der Messtechnik und die komplette elektrische Anlage wurde mithilfe von 32 Sponsoren, einem staatlichen Zuschuss und dem Markt Diedorf, der alleine ein Drittel der Umbaukosten trägt, gestemmt.

Nun können die Besucher bei Kaffee und Kuchen das Ergebnis kennenlernen. Und noch eine Idee steckt hinter dem Tag der offenen Tür: „Uns wurde durch Spenden beim Umbau sehr unkompliziert geholfen, so können wir auch unkompliziert Menschen helfen, die Hilfe benötigen“, sagt Schützenmeister Johann Albrecht. Deshalb will der Verein alle Einnahmen und Spenden an diesem Tag der offenen Tür der Kartei der Not, der Hilfsorganisation der Augsburger Allgemeinen, spenden.

Übrigens: Auch Besucher können die Anlage an diesem Tag unter fachkundiger Anleitung ausprobieren. (AL)

