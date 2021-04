Tankbetrug nimmt im Bereich der Polizei Zusmarshausen zu

Immer mehr Ermittlungsverfahren von Tankbetrug registriert die Polizei. Die meisten Fälle sind jedoch gar nicht beabsichtigt und wären leicht vermeidbar.

Anzeigen wegen Tankbetrugs nehmen zurzeit im Bereich der Polizeiinspektion Zusmarshausen immer mehr zu. Zahlreiche Ermittlungsverfahren mussten die Beamten in den vergangenen Monaten mittlerweile einleiten. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich jedoch in den meisten Fällen nicht um eine vorsätzliche Straftat. Grund für die vermehrten Fälle von Tankbetrug ist ein ganz anderer.

Viele Tankstellen haben mittlerweile ein breites Sortiment der unterschiedlichsten Produkte. Lebensmittel, Hundefutter, Tabakwaren, Getränke und Zeitschriften gehören heute zum Standard. Kunden decken sich daher nach dem Tanken laut Polizei verstärkt mit Reiseproviant oder sonstigen Artikeln ein. Beim Bezahlen an der Kasse kommt es dann aber immer wieder vor, dass der Verkäufer nur die Artikel aus dem Einkaufskorb berechnet und den getankten Kraftstoff übersieht.

Ein Dutzend Autofahrer wurden Beschuldigte in einem Strafverfahren

"Den Tankkunden wird daher angeraten, nicht erst auf Nachfrage anzugeben, dass sie getankt haben, sondern dies von sich aus dem Personal an der Kasse mitzuteilen", empfiehlt die Polizei. So lasse sich unnötiger Ärger mit unbezahlten Tankrechnungen und ein Ermittlungsverfahren wegen Tankbetrugs schon von vornherein vermeiden. Ein Dutzend Autofahrer wurden in den letzten Monaten im Bereich der Inspektion Zusmarshausen - oftmals unnötig - Beschuldigte in einem Strafverfahren. (thia)

