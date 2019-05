13.05.2019

Tanztee und Schafkopf

Was in den westlichen Augsburger Stadtteilen so los ist

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Ausstellung „Farbinspirationen“ mit Werken des Königsbrunner Künstlers Roman L. Sesin in der Hessingpark-Clinic, Hessingstraße 17, ist verlängert worden. Im Foyer und im Wartebereich sind die Werke noch bis 31. Mai zu sehen.

Die Geschichte „Greta Glühwürmchen“ wird am Dienstag, 14. Mai, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Manfred Leiprecht spielt zum Tanztee auf am Donnerstag, 16. Mai, von 14 bis 17 Uhr in der Hotelresidenz Albaretto, Luther-King-Straße 4a, Lounge in Haus 1.

Der Schafkopfclub Pfersee 1 veranstaltet einen Preisschafkopf am Samstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr in der Gartenkantine, Uhlandstraße 105. Anmeldungen sind ab 18 Uhr unter Telefon 0176/84033645 möglich. (mus)

