Taschendieb schlägt in einem Gersthofer Supermarkt zu

EIn Dieb wartet am Freitag auf den passenden Moment, um einer 72-jährigen Kundin die Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche zu stehlen.

Eine 72-jährige Kundin ist am Freitag in einem Gersthofer Supermarkt bestohlen worden. Der Täter ging offenbar äußerst geschickt vor.

Nach Auskunft der Polizei war die Seniorin gegen 9.30 Uhr mit einem Einkaufswagen in dem Supermarkt unterwegs. Ihre Handtasche hatte sie am Wagen befestigt. Der Täter nutzte einen kleinen Moment der Unaufmerksamkeit und entwendete die Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche. Aussagekräftige Täterhinweise liegen im Moment nicht vor. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Wertsachen grundsätzlich am Mann beziehungsweise an der Frau zu tragen, um Tätern kein "leichtes Spiel" zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1811 entgegen. (thia)