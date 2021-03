vor 31 Min.

Taschendieb schlägt in einem Stadtberger Discounter zu

Erst an der Kasse bemerkt ein Kunde, dass ihm die Geldbörse gestohlen wurde. Der Täter ging offenbar äußerst geschickt vor.

Ein dreister Taschendieb hat am Samstag in einem Supermarkt in Stadtbergen zugeschlagen. Der unbekannte Täter ging offenbar mit viel Geschick vor.

Der Diebstahl passierte nach Auskunft der Polizei in einem Discountermarkt in der Wankelstraße. Ein Kunde hielt sich dort zwischen 10 und 11 Uhr auf, um einzukaufen. Seine Geldbörse trug er die ganze Zeit am Körper. Erst als er an der Kasse seine Waren bezahlen wollte, bemerkte er, dass das Portemonnaie plötzlich fehlte. Der Beuteschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 2610. (thia)

