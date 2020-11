vor 2 Min.

Taschendieb stiehlt einer 83-Jährigen in Langweid den Geldbeutel

Opfer eines Taschendiebs ist eine 83-Jährige in einem Supermarkt in Langweid geworden.

Ein dreister Dieb schlägt in einem Discounter an der Karwendelstraße in Langweid zu. Die Seniorin bemerkt den Diebstahl erst an der Kasse.

Ein dreister Dieb hat einer 83-jährigen Frau am Mittwoch in einem Discounter an der Karwendelstraße die Geldbörse gestohlen. Die Seniorin hielt sich zwischen 10 und 10.30 Uhr in dem Geschäft auf.

Während ihres Einkaufs hängte die 83-Jährige die Handtasche an den Henkel des Wagens. Der Dieb nutzte laut Polizei eine günstige Gelegenheit und entwendete ihren Geldbeutel. Erst als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte, fiel der 83-jährigen der Diebstahl auf. Der Täter erbeutete rund 50 Euro. (thia)

