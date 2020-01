vor 6 Min.

Tauferneuerung und Kirchencafé

Die diesjährigen Kommunionkinder gestalteten die festliche Eucharistie am zweiten Sonntag im Jahreskreis mit. Sie lasen die Kyrierufe, trugen die Fürbitten vor und sprachen gegen Ende des Gottesdienstes kleine Dankgebete. In einem Predigtgespräch brachte Pfarrer Norman D’Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, den Buben und Mädchen das Sakrament der Taufe näher. „Ohne Taufe gibt es keinen Empfang der anderen Sakramente“, so der Geistliche.

In einem weiteren Gestaltungselement der Messe brachten die Kinder die Symbole einer Taufe – Wasser, Chrisam, Taufkerze und Taufkleid – zum Altar. Während der Messfeier fand auch die Tauferneuerung der Mitfeiernden ihren Platz. Am Ende der feierlichen Eucharistie sprach Pfarrer Norman D’Souza den Kindern und dem Vorbereitungsteam mit Gemeindereferentin Batistina Pavic seinen Dank aus. Anschließend traf sich die Pfarrgemeinde zum Kirchencafé. Beate Schafnitzel und Gabriele Stemmer, die Organisatorinnen, empfingen ihre Gäste im liebevoll dekorierten Pfarrheim. (rogu)