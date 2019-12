vor 28 Min.

Tausende Taler für die Tafel in Meitingen

Die Wohltätigkeitsaktion von Heinrich Klimesch läuft und läuft und...

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ lautet das Motto der Taler-Aktion, die Apotheker Heinrich Klimesch und sein Team in seinen drei Apotheken ( Meitingen, Wertingen, Dillingen) seit 2010 durchführen. Der Erlös kommt sozialen Zwecken zugute. Dabei können Kunden Taler spenden, die sie beim Einkauf in der jeweiligen Apotheke als kleines Dankeschön erhalten. Heuer brachte die Spendenaktion allein in Meitingen 3113 Euro ein. Dieses Geld überreichten Apotheker Heinrich Klimesch und Apothekerin Regine Hörburger, Filialleiterin der Meitinger Rathaus-Apotheke, der Koordinatorin der ehrenamtlich tätigen Meitinger Tafelhelfer, Christine Möritz. „Der Geldbetrag wird zum Kauf von Lebensmitteln und Produkten für die Tafelbesucher und für die Raummiete der Tafel verwendet“, erklärte Christine Moritz. Apotheker Heinrich Klimesch dankte den Tafelhelfern für ihr Engagement. Allein in der Meitinger Rathaus-Apotheke spendeten die Kunden in den vergangenen neun Jahren 16433 Euro, in den drei Apotheken von Apotheker Klimesch zusammen kam in diesem Zeitraum eine Spendensumme von 39308 Euro zusammen. (peh)

Themen folgen