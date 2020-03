vor 18 Min.

Tausende Tonnen Klärschlamm verbrennen

Millioneninvestition im Industriepark Gersthofen geplant

Die Entsorgung des in den Kläranlagen anfallenden Klärschlamms wird zunehmend zum Problem für die Kommunen. „Durch neue gesetzliche Vorgaben ist die bisherige Ausbringung auf den Feldern nahezu unmöglich geworden. Durch den Ausstieg aus der Kohlekraft entfällt zudem die Möglichkeit einer Verbrennung in den Kraftwerken.

Unsere Kommunen drohen daher, auf Bergen von Schlamm sitzen zu bleiben“, beschreibt Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der FW-Regierungsfraktion im Bayerischen Landtag. Schon heute, so der Abgeordnete, führe diese Situation zu „ökologisch absurden Praktiken“. So werde der Klärschlamm laut Mehring zwar nicht mehr auf den Feldern ausgebracht, stattdessen aber per Lkw durch die halbe Bundesrepublik gefahren. „Das ist eine unbefriedigende Situation, welche die Umweltbemühungen torpediert und dringend einer Lösung bedarf“, so der Abgeordnete. Teil einer solchen Lösung könnte schon bald die MVV Industriepark Gersthofen GmbH sein. Bei deren Geschäftsführern informierte Mehring sich deshalb über deren Pläne, eine Verwertungsanlage für Klärschlamm in Gersthofen zu errichten, die bis zu 85000 Tonnen des Abfallproduktes verwerten könnte (wir berichteten). „Damit könnten wir das Problem für unsere Heimatregion regional lösen und unsere Kommunen bei einer drängenden Herausforderung bestmöglich unterstützen“, zeigt Mehring sich begeistert von den geplanten Investitionen von über 30 Millionen Euro. Wie die beiden Geschäftsführer Holger Amberg und Heinz Mergel berichteten, trete man derzeit bereits in das Genehmigungsverfahren mit der Regierung von Schwaben ein. Sorgen vor Geruchsbelästigungen oder zusätzlichem Lkw-Verkehr seien unberechtigt, sagen die Manager. „Unser Standort liegt direkt an der Bundesstraße, sodass kein Lkw mehr durch Gersthofen fahren wird und die Anlage wird komplett eingehaust, sodass Gerüche oder Lärm nicht nach außen dringen“, versichert Mergel.

