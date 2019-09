vor 18 Min.

Tausende flanieren über den Markt

Herbstwaren gab es in Diedorf bei sommerlichen Temperaturen

Das herrliche Herbstwetter war wie gemacht für einen Spaziergang über den beliebten Herbstmarkt in Diedorf. Tausende Besucher aus Diedorf und der Umgebung waren am Sonntag gekommen, um bei sommerlichen Temperaturen über den Herbstmarkt zu flanieren, sich an den feurigen Farben der herbstlichen Früchte- und Gemüseangebote zu erfreuen und gleich frisch mit nach Hause zu nehmen. Auch die Liebhaber des neuen Weins kamen zu ihrem Recht und konnten sich für einen gemütlichen Abend mit Suser und Zwiebelkuchen eindeckten.

Der Herbst hat eben durchaus auch seine schönen Seiten. Die langen Schlangen an Würstchenbuden, Käseständen sowie den Freiluftcafés und nicht zuletzt das Angebot von Kürbis- und Kartoffelsuppe von Mitgliedern der Immanualkirche ließen darauf schließen, dass wohl so manche Küche an diesem Sonntag kalt blieb und man diesen schönen Herbsttag lieber noch einmal im Freien genießen wollte.

Dass der Herbst auch anders sein kann, davon kündete bereits so manches Socken, Handschuhe und Mützenangebot. An verschiedenen Ständen deckten sich bereits einige Marktbesucher gerne vorsorglich mit Wärmendem für die kommenden kühlen Tage ein.

Wie immer war auch für die Kinder einiges geboten. Insbesondere das Kinderkarussell war dicht umlagert und jauchzend drehten die Kleinen Runde um Runde. Zu einem Abstecher luden auch die Diedorfer Begegnungsstätte DieZ und das Maskenmuseum mit den dort beheimateten Ateliers ein. (jkw)

