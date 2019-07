vor 55 Min.

Technik aus Gersthofen schützt Tennis-Asse

Fassadenbauspezialist fertigte für Wimbledon ein flexibles Dach, das bei Regen den zweitgrößten Platz trocken hält. Dazu war einiger Aufwand erforderlich.

Dass Tennisprofis wie Roger Federer oder Novak Djokovic in Wimbledon heuer keinen Regen fürchten mussten, haben sie Know-how aus Gersthofen zu verdanken: Im Zuge der Generalsanierung des No. 1 Court des weltbekannten Tennisareals in Wimbledon realisierte der Fassadenbauspezialist seele 13 verschiedene Fassadentypen und ein 6000 Quadratmeter großes, verfahrbares Membrandach über dem Stadion.

Das zweitgrößte Stadion in Wimbledon, der No.1 Court, wurde die letzten Jahre generalsaniert. Ende Mai fand die Eröffnung des neuen Komplexes statt. Vor 142 Jahren wurden dort die ersten Meisterschaften ausgetragen. Derzeit laufen die Wimbledon Championships. Erstmals müssen heuer die Meisterschaften im No.1 Court in Wimbledon nicht aufgrund von Regen unterbrochen werden – dank des neuen, schließbaren Daches von seele.

Um auch bei Regen, mit geschlossenem Dach, optimale Bedingungen für die Spieler bieten zu können, wurde ein möglichst lichtdurchlässiges Material gesucht. Die Wahl fiel auf eine PTFE-Membrane aus Teflon-Fasern. Das Material ist äußerst beständig und schmutzabweisend. Insgesamt kamen für das Dach zehn Hauptmembranen, elf Entwässerungsmembranen, 80 Batwing-Membranen zur seitlichen Abdichtung des Daches und eine vertikale Membrane zum südlichen Dachabschluss zum Einsatz.

Die Membranen wurden über eine Länge von 65 Metern zwischen jeweils zwei der insgesamt elf Stahlbögen, welche den Tennisplatz überspannen, befestigt. Gespannt werden sie über Stahlseile, sodass auch bei den verschiedensten Positionen des Daches eine glatte und faltenfreie Lage gewährleistet ist. Innerhalb von acht Minuten kann dieses Dach geschlossen werden und verhindert so wetterbedingte Zeitverzögerungen im Turnierbetrieb.

Seele war überdies für die gesamten Außenfassaden des No.1 Court verantwortlich. Insgesamt wurden circa 8350 Quadratmeter mit unterschiedlichen Materialien wie zum Beispiel Aluminium, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, Schichtstoffplatten und Glas umgesetzt.

Für die Modernisierung des Bestandsgebäudes setzte seele auf Glas und verkleidete die Außenwände sowie die Treppenhausfassaden mit „Wimbledon-grünen“ HPL-Platten (high pressure laminates).

Für den Erweiterungsbau setzte man nach Wunsch des All England Lawn Tennis Club eine 1200 Quadratmeter große Fassade aus dem Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff WPC ein. Alle Suiten in diesem Bereich wurden transparent gestaltet, um viel freie Sicht zu erhalten.

Während der Bauphase mussten die Arbeiten vor Ort zugunsten der Turniere unterbrochen werden. Das erforderte viel Flexibilität des Montageteams.

Um die Montage so effizient wie möglich zu gestalten, wurden ganze Elemente mit Trägern vorgefertigt. (AL)

Themen Folgen