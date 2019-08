08:06 Uhr

Teddy und Barbie sind die Lieblinge in Oberschönenfeld

Die Teddybären sind in der Ausstellung „Best of 35 Jahre Museum Oberschönenfeld“ die Lieblinge der Besucher.

Hier erfahren Kinder anschaulich, wie ihre Eltern und Großeltern gespielt, gelernt und gearbeitet haben.

Von Regine Kahl

„Eine schöne Zeitreise in die Vergangenheit“, hat ein Besucher ins Gästebuch des Volkskundemuseums Oberschönenfeld geschrieben. Die Ausstellung „Best of 35 Jahre“ zeigt anschaulich, wie früher gespielt, gelernt oder gearbeitet wurde. Das Ganze wird für Kinder anschaulich und zum Mitmachen präsentiert. Ein idealer Ausflug also an verregneten Ferientagen wie in dieser Woche.

Die Mitarbeiterinnen des Musums haben für die Ausstellung einen Mix aus den 250 Sonderausstellungen zusammengestellt. Gleich im ersten Raum warten die Publikumslieblinge: Barbie-Puppen und Teddys schauen die Besucher aus den Vitrinen an. Beide Sonderausstellungen waren die Renner. Eine Sammlerin aus Königsbrunn hat einige ihrer schönsten Barbie-Puppen zur Verfügung gestellt. An ihnen ist schön zu sehen, wie sich die Mode für Frauen verändert hat. Von Ruthild Straub sind die geliehenen Teddybären.

Kaufläden und Puppenstuben

Große Augen machen Kinder auch bei den Kaufläden und Puppenstuben aus Holz. Sie sehen, wie früher Mandeln oder Mehl noch in Schubern lose aufbewahrt waren und dann abgewogen wurden. „Manche Dinge wie die Waage oder den Hobel kennen die Kinder noch aus der Küche ihrer Oma“, berichtet Museumspädagogin Oda S. Bauersachs. An einem großen Kaufladen aus Holz oder einer Eisenbahn können Kinder spielen.

Sie hat die Ausstellung so aufbereitet, dass Kinder nicht nur an Vitrinen vorbeigehen, sondern auch ausprobieren können. Über Kopfhörer sind „verschwundene Geräusche“ zu erkennen. Zu hören sind Beispiel ein Modem, eine Registrierkasse oder die Titelmelodie der TV-Kultserie Dallas. Gleich daneben steht das Lieblingsregal des Museumsteams: In ihm sind aus dem Alltag verschwundene Gegenstände zu sehen: eine Single, Schreibmaschine, ein Strumpftäschchen, ein mit Brokat verziertes Telefon mit Wählscheibe oder eine Windelhose aus Plastik.

Rätseln ist beim so genannten Entdeckerschrank angesagt. Dort können die Besucher die Wählscheibe eines Telefons ausprobieren oder ein Stück einer Holzeisenbahn ertasten.

In der Ecke „Männerkram“ sind große und kleine Fußballfans richtig. Tischkicker aus verschiedenen Jahrzehnten gibt es dort zu bestaunen. Wer eine rund kickern will, kann an einer großen modernen Version ein Match einlegen. In der Abteilung über die Brauereien der Region können Besucher Maßkrugstemmen oder ein Memory aus Bierfilzen spielen. Die Vielzahl der Karten zeigt, wie viele Brauereien es früher in der Umgebung gegeben hat.

Schule anno dazumal

Wie haben Großeltern und Eltern früher in der Schule gelernt? Dieses Thema interessiere die Kinder sehr, beobachtet Oda S. Bauersachs. „Das findet den größten Zulauf.“ Da komme es auch schon mal vor, dass die alte Schiefertafel für ein altes Tablet gehalten werde, erzählt die Pädagogin mit einem Lachen. Auf einer Schulbank von anno dazumal können Kinder die verschiedenen Schriften nachzeichnen.

Die Reaktionen auf die Ausstellung sind nicht nur im Gästebuch, sondern auch auf einer Pinnwand zu lesen. Dort können Besucher Vorschläge für die Themen künftiger Sonderausstellungen machen. Auch hier tauchen sie wieder auf, die Publikumslieblinge. Auf einem Zettel steht: „Noch einmal Barbie bitte.“

Für Kinder Im Begleitprogramm findet in den Sommerferien am Dienstag, 20. August, von 10 bis 14 Uhr eine Textilwerkstatt statt. Nähen, knüpfen, häkeln. Kosten: zehn Euro.

