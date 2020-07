25.07.2020

Tell-Schützen üben auf eigenem Gelände

Das Trainingsgelände der Bogenschützen in Westendorf bietet optimale Bedingungen.

Sportler einigen sich mit der Kommune. Platz eignet sich für Wettkämpfe

Von Steffi Brand

In Sachen Trainingsgelände der Bogenschützen der Tell-Schützen Westendorf ist seit der jüngsten Gemeinderatssitzung alles unter Dach und Fach. Der sogenannte „städtebauliche Vertrag“ wurde einstimmig beschlossen. Dieser regelt, dass die Tell-Schützen für die nächsten zehn Jahre das Gelände am nördlichen Ortsrand nahe der B2 pachtfrei für das Bogensport-Training nutzen dürfen und dafür die Unterhaltsmaßnahmen übernehmen. Ursprünglich hätten die Schützen rund 2800 Euro für die Änderung des Flächennutzungsplanes berappen müssen. In der Sitzung jedoch entschieden die Räte, dass sich Verein und Kommune diese Kosten teilen werden – quasi als „Zuschuss für die Schützen“, erklärt Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter auf Nachfrage.

Mit ihrem Outdoor-Trainingsgelände haben die Bogenschützen nun auch ein Areal, das sogar wettkampftauglich ist, berichtet Thomas Blättler, der für die Bogensportsparte verantwortlich zeichnet und jüngst mit Dieter Schenk zum neuen Vorstandsteam der Tell-Schützen gewählt wurde. Begonnen haben die Bogenschützen im Jahr 2018 in der Schulturnhalle, erklärt Blättler rückblickend. Der Nachteil dort jedoch sind die Hallenmaße, die mit 15 Metern noch gut für das Kindertraining geeignet sind; für das Erwachsenen-Training sollten es jedoch mindestens 18 Meter sein. Am nördlichen Ortsrand haben die Bogenschützen nun sogar 50 Meter Länge zur Verfügung. Dies zeichnet das Trainingsgelände auch für Wettkämpfe aus.

Mittlerweile hat die Bogenschützen-Sparte der Tell-Schützen 40 Mitglieder im Alter zwischen acht und 60 Jahren. Geschossen wird – je nach Wetterlage – das ganze Jahr auf dem Outdoor-Gelände. Das Training findet zweimal wöchentlich statt. Geeignet sei der Sport für jedermann, erklären Schenk und Blättler einstimmig. Vor allem die Rücken- und Schultermuskulatur werde beansprucht, zum Vergleich: Beim Gewehrschießen muss der Rumpf gut trainiert sein. Zudem seien die Bewegungsabläufe unterschiedlich, sodass es kaum Vereinsmitglieder gibt, die Bogen, Gewehr und Luftpistole schießen.

Und noch ein Detail unterscheidet aktuell die Mitglieder der Tell-Schützen: Die Bogenschützen dürfen trainieren, denn sie schießen im Außenbereich und können Abstand halten. Die Gewehr- und Pistolenschützen haben hingegen Probleme damit, die Hygieneregeln einzuhalten, die für Sportstätten gelten und im Gasthof Schmidbaur „Zur Krone“ (dort, wo sich die Schießstände der Schützen befinden) baulich bedingt nur schwer umsetzbar sind.

