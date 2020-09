vor 56 Min.

Tempo 30 im Neubaugebiet

Die Straße Am Mühlacker in Altenmünster wird zur Tempo-30-Zone.

Am Mühlacker in Altenmünster sollen Autofahrer auf die Bremse treten

Die Straße Am Mühlacker im Neubaugebiet Brunnwiesfeld wird zur Tempo-30-Zone. Das hat der Gemeinderat Altenmünster einstimmig beschlossen. Damit gilt dort die gleiche Regelung wie in den Wohngebieten eine Straße weiter.

Den Antrag der Anwohner auf eine verkehrsberuhigte Zone – oft als Spiel- oder Wohnstraße bezeichnet –, verwarf das Gremium und folgte damit der Empfehlung von Bürgermeister Florian Mair. Er wies darauf hin, dass in der Straße Am Mühlacker sehr viele Bewohner und Gäste auf der Straße parkten und dadurch bereits die Fahrgeschwindigkeit reduziert werde. In einer Spielstraße müssten spezielle Parkflächen ausgewiesen sowie Hindernisse oder Verschwenkungen eingebaut werden, sagte Mair: „Das steht in keinem Verhältnis zur Wirkung.“ Die Straße habe zudem nur eine Zufahrt, der Kreuzungstrichter sei weit ausgeschnitten und gut einsehbar. Deshalb hielt der Gemeinderat eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer für ausreichend.

Günter Zott wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass offenbar viele Autofahrer noch nicht verinnerlicht hätten, dass das Ortsschild an der Baiershofer Straße weiter nach außen, an den Rand des neuen Wohngebietes gerückt worden sei. Er plädierte für Geschwindigkeitskontrollen.

Die Hegnenbacher haben lange mit staubigen Schotterstraßen gelebt. Jetzt werden die ersten Straßen im Ort ausgebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag, 5. Oktober, in der Talstraße, wie Bürgermeister Mair dem Gemeinderat mitteilte, und werden anschließend in der Pfarrer-Schmid-Gasse und in der Ganghoferstraße fortgesetzt. Bis Ende November sollen diese Straßen asphaltiert sein. (hes)

