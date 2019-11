Tempolimit: Alle können es, nur wir nicht

Im Urlaub stellt man immer wieder fest, wie entspannt auch längere Autobahnfahrten sein können.

Stundenlang gleitet man durch Italien, Frankreich, Kroatien – mit maximal 130 Stundenkilometern. Tempomat rein, und der Fahrer hat auch noch Kapazitäten für eine Unterhaltung. Er braucht sich beim Überholen keine Gedanken machen um Raser, die plötzlich von hinten wie aus dem Nichts heranschießen. Weniger Stress, weniger Unfälle.

Aber kaum überschreitet man die deutsche Grenze, spannen sich unwillkürlich die Nackenmuskeln an und die Hände verkrampfen sich am Lenkrad. Dann herrscht wieder Krieg auf der Straße – manchmal geht es sogar um Leben und Tod. Aber hey, was für ein Spaß! So schnell fahren, wie man möchte – das ist doch der Inbegriff von Freiheit. Mag sein. Aber wie Alkohol und Drogen ist Rasen ein Spaß, der auf Kosten anderer geht und Todesopfer fordert. Und da hört der Spaß auf.

Man sollte den Experten vertrauen

Was soll überhaupt die von der Autoindustrie gesponserte reflexartige Abwehr gegen Tempo 130? Wenn jetzt schon die Polizei erklärt, zwischen Neusäß und Friedberg ist die Lage so kritisch, dass ein Tempolimit nötig wäre, sollte man den Experten vertrauen.

