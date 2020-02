vor 52 Min.

Tempolimit und A8

Die A8 sorgt seit dem sechsspurigen Ausbau für reichlich Schlagzeilen. Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht einen schweren Unfall gibt.

Ein Blick hinter die Statistik

Kaum ein Thema polarisiert so stark wie das Tempolimit. „Freie Fahrt für freie Bürger“: Nur wenige Wochen nach der Ölkrise im Jahr 1974 und den damit verbundenen vier autofreien Sonntagen kämpfte der ADAC mit diesem Slogan vor allem gegen den Tempo-100-Versuch auf deutschen Autobahnen. Ähnlich vehement setzen sich mittlerweile die Gegner eines Tempolimits auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm-Elchingen ein. Doch der Widerstand wächst.

Abgeordnete der CSU, der Freien Wähler und auch der Grünen haben sich mittlerweile für ein Tempolimit zumindest auf einem Teilstück der unfallträchtigen Autobahn ausgesprochen. Und sogar der ADAC schaltet nicht mehr auf stur. Schließlich weist die Unfallstatistik der Polizei für 2018 zwischen Zusmarshausen und Adelzhausen 984 Unfälle auf, ein Drittel davon zwischen Neusäß und Friedberg. Die aktuellen Zahlen für 2019 werden erst Ende Februar vorgestellt.

Eingeschaltet in die Debatte hat sich mittlerweile auch Innenminister Joachim Herrmann. Er will die Unfallhäufigkeit auf der A8 genau überprüfen und sich ebenfalls für ein Tempolimit einsetzen, sollte die Zahlen überdurchschnittlich sein. In unserer heutigen Ausgabe haben wir das Tempolimit und die A8 zum Schwerpunkt einer ganzseitigen Reportage gemacht. "Die Dritte Seite

