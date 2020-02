Temposünder: Neusäß will öfter blitzen lassen

Plus Ergänzend zu neuen Tempo-Anzeigetafeln soll es in Neusäß mehr Kontrollen geben. Die Stadt verspricht sich davon eine erzieherische Wirkung.

Wer viel in Neusäß unterwegs ist, kennt die Stellen mit den fest installierten Tempo-Anzeigetafeln, die je nach Geschwindigkeit grüne fröhliche oder rote traurige Smileys anzeigen. Je nach Charakter erzeugen letztere Schuldgefühle, oder es tritt ein gewisser Gewöhnungseffekt ein – eine Strafe droht ja nicht. Genau diesem Effekt will die Stadt Neusäß nun entgegenwirken.

Und das, indem sie die Stundenzahl der Geschwindigkeitsüberwachung erhöht– sprich mehr Blitzer, mehr Strafen für Temposünder. Dies hat der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung diskutiert. Diese Überwachung macht Neusäß übrigens nicht selbst, sondern hat die Stadt Augsburg beauftragt. Vertraglich festgelegt ist ein durchschnittliches Stundenkontingent von mindestens acht pro Monat im Jahresmittel und maximal 16 Stunden pro Monat. Die Verwaltung soll nun mit Augsburg in Verhandlungen treten, ob die Stundenzahl erhöht werden kann, dann wird der Stadtrat entscheiden.

Neusäß hat eine vergleichsweise geringe Überwachung

Wie Tanja Meir von der Verwaltung schilderte, ist das Stundenkontingent für die Geschwindigkeitsüberwachung in Neusäß im Vergleich zu anderen Kommunen eher gering. Meitingen geht zum Beispiel eine vertragliche Verpflichtung von 20 Stunden im Monat an 46 Standorten ein. Auf Antrag der Freien Wähler bei den aktuellen Haushaltsberatungen werden heuer ja vier zusätzliche, fest montierbare und solarbetriebene Tempo-Anzeigetafeln angeschafft. Als Standorte schlagen die Freien Wähler laut Fraktionsvorsitzendem Wolfgang Weiland die Ortseingänge Täfertingen und Hammel, die Biburger Straße sowie am Kindergarten Hainhofen vor.

Eine „erzieherische Wirkung“ hätten diese Anzeigetafeln aber nur, wenn ab und zu an den neuralgischen Punkten in einigem Abstand auch geblitzt würde, so Meir.

Wenn die Verwaltung Neuigkeiten über die Erhöhung der Stundenzahl der Geschwindigkeitsüberwachung hat, soll über die Standorte noch einmal separat diskutiert werden.