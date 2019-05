vor 47 Min.

Tennis: Wahl beim TSV

Beim Verein in Dinkelscherben wird neu gewählt. Ausblick auf die neue Saison

Bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung Tennis des TSV Dinkelscherben gab es einen Ausblick auf die Saison. Die Abteilung beteiligt sich am Dinkel Festival, kurz darauf findet das Sommerfest am 3. August statt. Die Vereinsmeisterschaften folgen, und mit einem Abschlussfest endet das „Tennisjahr im Freien“. Das erste Projekt wird demnächst umgesetzt: Eine automatische Bewässerung wird installiert, um die Bedingungen der Plätze zu optimieren.

Sportwart Christoph Hofmann berichtete, dass in dieser Saison acht Mannschaften im Spielbetrieb sein werden. Erfreulich ist, dass 29 Kinder und Jugendliche am Wintertraining teilgenommen haben und 30 Nachwuchsspieler in acht Jugendgruppen über den Sommer aktiv sind. Außerdem gibt es Trainingsangebote für Damen und Herren. Leider gibt es auch in diesem Jahr keine Bubenmannschaft.

Stefan Stiegler (2. Abteilungsleiter) und Laura Bartusch (Jugendwart) standen zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Hier musste Ersatz gesucht werden. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: Abteilungsleiter ist Sven Illgner, Zweite sind Christian Reitsam und Rochus Stiegler. Sportwarte sind Christoph Hofmann und Matthias Markmiller. Jugendwarte Ella Heuer und Madlen Reitmayr, Kassenwartin Renate Müller, Hüttenwarte Bianca Enderle und Petra Mayer, Pressewart Claudia Aumann. Jörg Bartusch hat weiterhin das Amt des Schriftführers inne, und Robert Glaser kümmert sich um die Getränke. Neu installiert wurde die Mitgliederbeauftragte Lydia Singl, zuständig für die Mitgliederwerbung und Ansprechpartnerin für Mitglieder.

Zum Abschluss informierte Sven Illgner noch über Pläne einer Bepflasterung und Überdachung des Vorplatzes und die Austragung des Real Cup 2020 in Dinkelscherben auf dem Kaiserberg. (AL)

Themen Folgen