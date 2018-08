vor 51 Min.

Test für neue Spielzeit

Im Moment laufen Vorbereitungen. Dabei wird jeder Spot einzeln abmontiert

Auch wenn offiziell in der Stadthalle Neusäß noch Sommerpause herrscht – hier wird bereits auf Hochtouren gewerkelt. „Neben den üblichen Wartungs- und Grundreinigungsarbeiten, die standardmäßig einmal pro Jahr laufen, nimmt speziell der E-Check der Geräte viel Zeit in Anspruch“, erklärt Peter Igelspacher, Leiter der Stadthallentechnik. Im Falle der Beleuchtung bedeutet dies den Abbau von rund 70 Spots, die nach dem Einzelcheck auch wieder aufgehängt werden müssen. Außerdem laufen bereits die ersten Arbeiten für die Komplettvernetzung der Tonanlage an. Dazu werden über 600 Meter Kabel verlegt. Stadthallenchefin Anneli Bronner: „Die Ansprüche, auch bei kleineren Veranstaltungen, steigen stetig. Wir freuen uns sehr auf jede weitere Verbesserung im technischen Bereich.“ Eröffnet wird die Stadthallensaison dann wieder mit dem großen Bücherflohmarkt am Sonntag, 16. September, zu dem es in diesem Jahr auch eine Lesung von Kindern für Kinder (und Erwachsene) geben wird. (AL)

