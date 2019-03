Teures Gras aus der Apotheke

Plus Früher als Kifferdroge verschrien, hat sich Cannabis zur wertvollen Heilpflanze entwickelt. Doch kaum ein Arzt im Augsburger Land verschreibt das Medikament.

Jeder Schritt, jede Bewegung schmerzt. Kein Medikament hilft mehr. Für einen 60-Jährigen Patienten im Augsburger Land kam daher nur noch die Therapie mit medizinischem Cannabis in Frage.

Dies ist seit März 2017 möglich. Doch seine Krankenkasse lehnte die Kostenübernahme ab. Da er sich die monatlichen Kosten nach eigener Aussage nicht leisten konnte, baute er wie berichtet daheim sein eigenes Cannabis an. Dies fiel auf und er stand vor Gericht. Doch die Reaktionen unserer Leser, vor allem in den sozialen Netzwerken, waren eindeutig auf Seiten des Angeklagten.

Cannabis als Heilpflanze 1 / 4 Zurück Vorwärts Erhält ein Patient medizinisches Cannabis, muss der Arzt abwägen, welche Art Hanfpflanze er braucht. Unterschieden wird hinsichtlich der Wirkung: belebend oder beruhigend.

Hanfpflanzen mit einem hohen THC-Anteil (Tetrahydrocannabinol) beeinflussen die Psyche und verursachen den Rauschzustand, den sich viele von der illegalen Droge erhoffen.

In der Schmerztherapie hat das THC aber einen viel wichtigeren Effekt: Es soll schmerzlindernd und krampflösend wirken und wird insbesondere in der Krebstherapie und bei Multipler Sklerose (MS) sowie gegen Grünen Star genutzt. Bei CBD-haltigem Hanf (Cannabidiol) wird vielmehr der beruhigende und entzündungshemmende Effekt gewünscht.

Am häufigsten wird diese Sorte gegen Epilepsie, Depressionen oder Psychosen genutzt. Liegt der THC-Gehalt unter der gesetzlichen Grenze von 0,2 Prozent, ist Hanf sogar in Bioläden ohne Rezept erhältlich. (mells)

Vor Gericht sagte der Angeklagte aus, er konsumiere gegen die Schmerzen monatlich Cannabis im Wert von 2500 Euro. Nach Auskunft der Europa Apotheke in Gersthofen liegen die Kosten für medizinisches Cannabis bei fünf Gramm bereits zwischen 120-130 Euro. Cannabis im Wert von mehr als 1200 Euro pro Monat wird in der Apotheke nicht verkauft. Und so stellt sich die aktuelle Situation im Augsburger Land dar.

Dr. Rudolf Westfal hat in Mering und Augsburg eine Praxis und ist einer der wenigen Ärzte, der die alternative Schmerztherapie anbietet. Er wählt grundsätzlich eine niedrige Dosierung. „Das Medikament muss schon in der niedrigen Dosis wirken, sonst hilft es dem Patienten nicht“, sagt er. Andernfalls verschreibe er es seinen Patienten nicht mehr. Grundsätzlich verordnet er das Medikament nur in bestimmten Fällen. „Nicht für alle Patienten ist die Therapie geeignet“, erklärt er. „Bei Knochenproblemen hilft das Medikament zum Beispiel nicht. Bei muskulären Schmerzen hingegen kann es wirken, allerdings reagiert jeder Patient unterschiedlich darauf.“ Der Antrag Der bürokratische Aufwand schreckt Ärzte immer noch ab, diese Form der alternativen Schmerztherapie zu verschreiben. Denn Mediziner müssen einen Antrag stellen und der Krankenkasse ausführlich erklären, weshalb ein Patient in dem konkreten Fall Cannabis bekommen sollte. Der Medizinische Dienst berät die Krankenkassen abschließend, ob die Kosten für das Rezept genehmigt werden. Im Schnitt bekommt nur etwa die Hälfte die gewünschte Therapie.

In der Europa Apotheke in Gersthofen gebe es bisher keinen Ansturm auf medizinisches Cannabis, sagt Michael Trivaks. In den vergangenen sechs Monaten hat der Pharmazeut nur sieben bis acht Kunden das Medikament ausgehändigt. „Seit der Einführung des medizinisches Cannabis ist die Nachfrage bis heute nur leicht gestiegen“, sagt er. Davor gab es keine Möglichkeit, dies überhaupt aus der Apotheke zu beziehen. Lieferschwierigkeiten würden ebenfalls dazu beitragen, dass wenige Patienten das Medikament bekämen. Denn noch immer wird das medizinische Cannabis aus dem Ausland bezogen und nicht in Deutschland angebaut. Die großen Unternehmen sitzen in Holland und Kanada. Wenn Apotheken medizinisches Cannabis ausgeben, dann allerdings in recht hoher Dosis, schildert Trivaks. „Die Dosis schwankt zwischen fünf und 100 Gramm“, sagt er. „Manche Patienten können eine Toleranz gegen das THC entwickeln, weswegen die Dosis von Beginn an höher ist.“ Die Kosten übernimmt zu einem großen Teil die Krankenkasse. Für den Patienten fallen dann anteilig 10 Euro an. Der Eigenanbau Eine Selbsttherapie lehnen Mediziner vehement ab. „Es ist Grundwissen über den Anbau notwendig, um den CBD- und THC-Anteil genau messen zu können,“ sagt Trivaks. Ohne die Zusammensetzung der Wirkstoffe zu kennen, sei eine medizinische Therapie nicht zu gewährleisten.

Auch zwei Jahre nach Zulassung von medizinischem Cannabis ist die Suche nach einem Arzt schwierig. Selbst Rudolf Westfal wirbt nicht öffentlich mit seiner Therapiemethode. „Es ergibt sich im Gespräch mit Patienten, ob sie alternative Schmerztherapien ausprobieren möchten“, sagt er. Meistens verschreibt er das Medikament an ältere Patienten. Bei jüngeren Patienten sei der Arzt eher misstrauisch.

