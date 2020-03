28.02.2020

Theater Eukitea zeigt den "Alchimisten" auf der Waldbühne

Das Diedorfer Theaterensemble Eukitea hat viel vor für dieses Jahr: Es bietet Konzerte und bearbeitet einen großen Roman.

Von Gerald Lindner

Hunderte von Vorstellungen in Schulen und Kindergärten ganz Deutschlands – das Diedorfer Kinder- und Jugendtheaterensemble Eukitea mit seiner Filiale in Berlin ist gefragt wie nie. Neben Eigenproduktionen bietet es bis zum Sommer auch die Möglichkeit, renommierte Musiker hautnah zu erleben.

„Im Jahr 2019 spielten wir 449 Aufführungen“, berichtete Theaterleiter Stephan Eckl bei der Vorstellung des Spielplans für Frühjahr und Sommer. Diese Vorstellungen werden stets begleitet von Workshops für Lehrer, Kinder und Eltern. Diese summierten sich auf die stolze Zahl von 815. „Aktuell haben wir 20 Stücke im Repertoire.

Im vergangenen Jahr gastierte erstmals das weltweit gefragte Henschel-Quartett im Theaterhaus Eukitea. Nun kehrt dessen Erster Geiger Christoph Henschel zurück. Gemeinsam mit seiner Kollegin Johanna Pichlmair spielt er am Freitag, 13. März, um 20 Uhr „Virtuose Violin-Duos vom Barock bis zur Gegenwart“ mit Musik von Leclair bis Mozart und Prokofieff.

„Glanzlichter der Kammermusik ist dann am Freitag, 24. April, ab 20 Uhr das Motto eines Konzerts in Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landratsamts. Die Pianistin Verena Metzger und die Geigerin Nathalie Schmalhofer gehen auf eine musikalische Reise mit Beethoven, Brahms und anderen Meistern. Beide Musikerinnen stammen aus dem Landkreis und haben sich in jungen Jahren bereits ein großes Renommee erworben.

Zusammenarbeit mit Behinderten

Bereits seit sieben Jahren bietet das Eukitea-Team in Zusammenarbeit mit der offenen Behindertenarbeit des Caritasverbands Vorstellungen für den Landkreis und die Stadt Augsburg an. Die Abschlussvorstellung mit der neuen Produktion „Robin Hood, der Sheriff und ich“ ist am Samstag und Sonntag, 28./29. März, zu erleben. Beginn ist jeweils um 16 Uhr.

Ein fester Bestandteil im Spielplan geworden ist auch die „Maien-Wonne“ rund um die Waldbühne in Anhausen mit Erlebnispfad und Waldcafé. Zu sehen gibt’s das Theaterstück „Bärohnearm und die sieben Müllzwerge“, das sich mit den Themen Müllvermeidung und nachhaltige Lebensweise befasst.

„Das Stück wurde zwar bereits vor zwölf Jahren erarbeitet und aufgeführt, aber wir haben es überarbeitet und es ist derzeit aktueller denn je“, betonte Stephan Eckl. Termine für die Maien-Wonne sind am Donnerstag, 21. Mai, sowie Sonntag, 24. Mai. Das Wald-Café mit Erlebnispfad öffnet jeweils um 14 Uhr, das Theaterstück beginnt um 16 Uhr.

Großes Open Air im Sommer

„Wir haben jahrelang wegen der Aufführungsrechte verhandelt, nun haben wir sie bekommen“, so Stephan Eckl weiter: Nun wird bei seinem großen Sommer-Open-Air auf der Anhauser Waldbühne das Eukitea-Ensemble seine eigene Bühnenfassung für fünf Schauspieler von Paolo Coelhos Roman-Welterfolg „Der Alchimist“ zeigen. Für die passende Musik sind dabei wieder Hauskomponist Fred Brunner sowie Weltmusiker und Dauergast Njamy Sitson verantwortlich. Aufführungen gibt’s an den Freitagen, 26. Juni/3. Juli, sowie den Samstagen 27. Juni/4. Juli. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Tradition hat das Ferienangebot des Eukitea-Teams „Learning Arts“ für Kinder ab sieben Jahren. Diesmal findet die Theater-Erlebniswoche, in welcher mit den Kindern ein neues Stück erarbeitet und aufgeführt wird, von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Juli, statt.

Fortgesetzt werden auch der Tanztheaterkurs für Erwachsene sowie der Kids-Club und der Jugendclub für den Theaternachwuchs.

Alle Open-Air-Veranstaltungen finden bei schlechtem Wetter im Theaterhaus Eukitea statt.

gibt’s an der Abendkasse sowie im Vorverkauf im Theaterhaus Eukitea, Lindenstraße 18b in Diedorf, Telefonnummer 08238/964743-96, E-Mail tickets@eukitea.de sowie bei der Buchecke Diedorf, Hauptstraße 229, und im Café Pustet in der Buchhandlung in Augsburg.

