00:33 Uhr

Theater Gersthofen tritt nicht auf

„Der Haftlmacher“ kann nun erst im kommenden Jahr aufgeführt werden

Seit Januar wurde eifrig geprobt, zuletzt schon in Kostümen. Das Bühnenbild stand, Bühnenbau und Ausstattung hatten mit der Technik lange genug gefeilt an letzten Feinheiten.

Die Spieler des Theaters Gersthofen und der Bühnenfreunde Augsburg waren gespannt, wie das jüngste Lustspiel des Münchner Erfolgsautors Peter Landstorfer hier in Gersthofen und Augsburg ankommen würde – denn vorher war das Stück noch auf keiner Bühne in Schwaben gespielt worden. Man freute sich – die Premiere des heurigen Stücks „Da Haftlmacher“ hier in Gersthofen sollte am Samstag, 18. April, sein.

Doch das Coronavirus machte leider auch vor den Planungen der Amateurbühnen nicht halt, Versammlungseinschränkungen und Abstandhalte-Regelungen haben auch hier Vorrang. Dazu kommt, dass weder das Haus Augustinus in Augsburg – hier treten Jahr für Jahr die „Bühnenfreunde Augsburg“ auf – noch die Stadthalle Gersthofen – das Domizil des Theaters Gersthofen – kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können. „Rasch waren wir, die Vorstandsteams beider Amateurbühnen, uns einig, die vorgesehenen Aufführungen um ein Jahr zu verschieben und dann etwa zur gleichen Zeit im Frühjahr 2021 neue Termine anzusetzen“, erklärt Lukas Kiermeyr, Vorsitzender der Gersthofer Theatergruppe. „Natürlich sind die Spieler und der technische Stab enttäuscht, aber sie wissen auch, dass ihre Arbeit nicht umsonst war, bei den Vorbereitungen im nächsten Jahr werden sie sich bestimmt leichter tun. Aber wie auch immer – jedermann akzeptiert, dass das Thema Gesundheit immer Priorität haben muss“, unterstützte Spielleiter Peter Eder die getroffenen Entscheidungen.

Bereits zweimal verschoben werden musste der Termin, denn bei den satzungsgemäßen Neuwahlen sollten möglichst alle Mitglieder die Möglichkeit haben, „für die Zukunft mitzuplanen“, erklärt Vorsitzender Lukas Kiermeyr. „Wir möchten auch versuchen, neue Akzente zu setzen, das Vorstandsteam zu verjüngen.“ Aus vielen Gesprächen sei bekannt, dass gar manche frische Idee vorliegt, gutes Amateurtheater in Gersthofen auch in Zukunft weiter anbieten zu können. Besonders darum soll es dann bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 22. Mai, gehen. (smo)

