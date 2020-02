vor 26 Min.

Theater für die Pfarrkirche

Dass der Theaterverein Nordendorf (TVN) mit dem Herbstspiel „Die fromme Helene“ wirklich dafür sorgen wollte, dass die Kirche im Dorf bleibt, bewies er mit seiner Spende für die Renovierung der Nordendorfer Pfarrkirche. Von jeder verkauften Eintrittskarte zwackte das Vorstandsteam einen Euro ab, und so konnte Vorstand Frank Leib Pfarrer Norman D’Souza und Kirchenpfleger Anton Würfel nach dem Sonntagsgottesdienst einen Scheck in Höhe von 1235 Euro übergeben. „Es war und ist uns als örtlicher Verein immer wichtig, auch die Kirche vor Ort zu unterstützen“, so Vorstand Frank Leib.

Mit seinen unterhaltsamen Aufführungen hatte der TVN seit seiner Gründung vor 57 Jahren bereits mehrfach für soziale Projekte ein offenes Herz. So unterstützte er den damals noch kirchlichen Kindergarten, spendete für die DKMS, die Ugandahilfe der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf sowie für die Kirchenorgel und war auch bei der Aktion „Heimatbühne mit Herz“ der Kartei der Not spendenfreudig dabei. So kann mit einem unterhaltsamen Hobby nicht nur dem Publikum eine Freude gemacht werden. (AL)