vor 37 Min.

Theater sendet Lebenszeichen

Bei den Amateur-Schauspielern in Gersthofen führte lange Corona die Regie. Doch nun werden wieder Stücke gesichtet

Von Peter Smolek

Es war alles so schön vorbereitet: 27. März – „Theater Gersthofen“ hält im Vereinsheim des Trachtenvereins seine Jahreshauptversammlung ab – Neuwahlen des gesamten Vorstands standen auf der Tagesordnung. 18. und 19. April – „Da Haftlmacher“ sollte in der Stadthalle aufgeführt werden. Doch dann kam bekanntlich „ Corona“ – und auch bei den Amateur-Theaterspielern galt es, sich den Auflagen zu fügen.

Die Theatervorstellungen mussten abgesagt werden, die Jahreshauptversammlung wurde zunächst auf den 22. Mai verschoben und dann erreichte die Mitglieder des Vereins die Nachricht vom Vorsitzenden Lukas Kiermeyr, auch diese Zusammenkunft könne leider nicht stattfinden und müsse „auf unbestimmte Zeit verschoben“ werden. Und genau genommen ruhen seitdem alle offiziellen Unternehmungen – „Abstandsregel und Maskenpflicht“ verhindern ebenso wie die Absage jeglicher Vereinstreffen alle Unternehmungen und weiteren Planungen. „Unser ganzer Theaterbetrieb ist zur Zeit stillgelegt“, wie Lukas Kiermeyr seinen Mitgliedern schrieb, „aber wir warten natürlich sehnlichst darauf, dass die Corona-Pandemie bald ein Ende hat.“

Erst als man nun mitgeteilt bekam, dass allmählich bestimmte Lockerungen erlaubt seien, wurde begonnen, sich wieder in kleinem Kreis zu treffen – zumindest um für die nächsten Monate wieder planen zu können. Aber nicht nur das: Fest glaubt man auch weiterhin daran, „mit einem Jahr Verzögerung“ im Frühjahr 2021 in bewährter Zusammenarbeit mit den „Bühnenfreunden Augsburg“ das neueste Stück von Peter Landstorfer, den „Haftlmacher“, auf die Bühne zu bringen.

Auch wird versucht werden, im Advent wieder ein kleineres Weihnachtsstück zu spielen, erneut im Saal vom Gasthof Seitz. Und deshalb ist man bereits dabei, jetzt schon verschiedene Textvorlagen zu studieren.

Aber insbesondere gilt es nun, noch heuer die Jahreshauptversammlung durchzuführen, denn hier wird ja wie vorgesehen die gesamte Vorstandschaft neu zu wählen sein, nachdem Lukas Kiermeyr nicht mehr kandidieren möchte. Nach seinen Vorstellungen soll versucht werden, vor allem auch jüngere Theaterfreunde in die zukünftige Arbeit einzubeziehen, „um dem Amateur-Theaterspiel in Gersthofen eine gute Zukunft zu sichern“.

Und so erging bereits eine Einladung an alle Mitglieder, „doch zum nun vorgesehenen Termin am 9. Oktober möglichst alle zu kommen, damit die Neugewählten auch ersehen können, dass sie sich einer breiten Unterstützung sicher sein können“. Wobei man bei allen diesen Überlegungen natürlich davon ausgeht, dass „Corona“ bis dahin keinen unerwünschten Einfluss mehr ausüben kann ...

