vor 50 Min.

Theater zieht Bilanz

Gersthofen blickt auf nächste Saison

Jahresabschluss beim Theater Gersthofen: Es ist Tradition bei den Amateurspielern dieses Vereins, sich kurz vor der Adventszeit nochmals zu treffen, um zurückzuschauen auf das zu Ende gehende Jahr – aber dann auch bereits auf die kommende Spielsaison zu blicken. Die Versammlung findet am Freitag, 29. November, um 19 Uhr im Trachtenheim, Siedlerstraße 4a statt.

Dann hebt sich wohl der Vorhang, welches Stück Spielleiter Peter Eder eventuell schon ausgesucht hat, wann die Proben beginnen und welche „Besetzung“ vorgesehen ist. Dabei muss berücksichtigt werden, welche Termine bei den Kollegen der „Bühnenfreunde Augsburg“ geplant sind, denn auch dort führt Peter Eder Regie und seine Ehefrau Inge sorgt sich, wie beim Theater Gersthofen, um das Bühnenbild. Doch zunächst soll das „kleine Weihnachtsstück“ vorgestellt werden. Es wird – wie in den Vorjahren – wieder im Saal des Gasthofes Stern am Kirchplatz in der Weihnachtszeit aufgeführt.

Vorsitzender Lukas Kiermeyr ehrt bei dieser Gelegenheit verdiente Mitglieder. Für langjähriges Wirken bei den Amateurspielern soll die Goldene Ehrennadel des „Verbands Bayerischer Amateurtheater“ überreicht werden.

Auch das hat Tradition: Zum Abschluss wird zu einem griechischen Büffet eingeladen, angerichtet vom griechischen Wirt des Trachtenheimes. (smo)