Theaterbrettl zeigt das neue Stück in neuem Domizil

Neusässer Hobby-Schauspieler sind beim Post-SV im Sheridan-Park einquartiert. Die Truppe sucht junge Liebhaber

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Das Theaterspielen macht den Hobbyschauspielern des Theaterbrettls Neusäß bereits seit Jahren großen Spaß. Dass sie in all der Zeit aber nie eine richtige Heimat für ihre Proben und Aufführungen fanden, habe die Truppe stets belastet, erklärte jüngst die Vorsitzende Claudia Hartmann-Krötz. Das ist jetzt aber vorbei. Ihr neues Stück, der Schwank „Gspenstermacher“, wird im Mai in den Räumen des Post SV im Sheridan-Park aufgeführt. Dort ist das neue Domizil des Theaterbrettls Neusäß. Premiere ist am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr.

Trotz einer intensiven Suche konnte in Neusäß keine Bleibe für die Hobbyschauspieler gefunden werden. Einige Zeit spielten sie in der Stadthalle Neusäß, die letztendlich auch zu groß war. Zwischendurch war das Theaterbrettl mit seinen Aufführungen sogar in der kleinen Turnhalle im benachbarten Biburg zu Gast. Dann konnte das Theaterbrettl dank familiärer Beziehungen beim Post-Sportverein Augsburg, damals noch an der Grenzstraße, spielen. Inzwischen sind die Neusässer Schauspieler mit in den Neubau des Post SV im Sheridan-Park gezogen. In einem Übungsraum haben sie ihre neue Spielstätte gefunden, so Claudia Hartmann-Krötz. Wenn es auch noch gilt, die Bühne für die Aufführungen selbst zu bauen, so sind die Mitglieder des Theaterbrettls höchst zufrieden. Denn vor Ort steht ihnen alles an neuester Technik zur Verfügung, was für eine Theateraufführung benötigt wird.

Die Aufführungen werden wieder mit Betischung und Selbstbedienung sein. „Beim ersten Mal könnte es eventuell noch nicht so rundlaufen, wie wir uns das vorstellen, doch dann müssen wir eben nachjustieren“, sagt Hartmann-Krötz. Sie seht allen Eventualitäten gelassen entgegen und konzentriert sich auf das neue Stück, das seit Mitte Februar bereits eifrig geprobt wird. Die Auswahl hängt auch immer von den zur Verfügung stehenden Hobbyschauspielern ab. Manchmal könne ein Stück mangels passender Schauspieler nicht besetzt werden, erklärt Hartmann-Krötz. Der Männermangel – insbesondere die junge fehlen – mache auch ihr das Leben schwer, so die Leiterin. Dringend gesucht würden vor allem junge Liebhaber. „Unser jüngster Liebhaber ist bereits schon 40“, zweifelt sie langsam an dessen Glaubwürdigkeit auf der Bühne. Für dieses Jahr ist das Problem noch einmal gut gelöst. Es stehen vier Männer auf der Bühne, und ein ausgesprochener Liebhaber ist für das neue Stück nicht erforderlich.

Diesmal wird es mit dem Schwank „Gspenstermacher“ eher lustig-makaber. Die Geschichte spielt in der heruntergekommenen Dorfschenke der resoluten Moorwirtin Rosa. Die beiden skurrilen Totengräber Schippe und Schaufel erfahren, dass künftig ihr spärliches Gehalt gestrichen wird, sie dafür aber eine Prämie pro Begräbnis erhalten. Mehr graben, mehr Geld? Eine gefundene Flasche Gift lässt schnell finstere Gedanken aufkommen. Ein ausgesprochener Fluch der Dorfverrückten tut sein Übriges, und fidele Gespenster geistern durchs Dorf. Letztendlich sind diese aber viel menschlicher, als man denkt.

Nicht nur Spielstätte und Stück sind neu, neu sind auch die Ausführungszeiten. Um den laufenden Betrieb des Post SV nicht aufzuhalten, kann in diesem Jahr nämlich nur an einem Wochenende gespielt werden. Deshalb wurde der Donnerstag dazu genommen. Die Aufführungen finden an folgenden Tagen statt: Donnerstag, 23. Mai, 19.30 Uhr; Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr; Samstag, 25. Mai, 19.30 Uhr; Sonntag, 26. Mai, 17.30 Uhr.

