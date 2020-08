05:52 Uhr

Theaterensemble Eukitea meldet sich nach der Corona-Pause zurück

Plus Das Diedorfer Ensemble musste lange wegen Corona pausieren. Jetzt kehrt es mit „Der Alchimist“ auf die Bühne zurück. In der Zwischenzeit ist einiges geschehen.

Von Gerald Lindner

Monate lang konnten keine Aufführungen stattfinden – nun aber will sich das Diedorfer Theaterensemble Eukitea wieder mit einer Neuproduktion zurückmelden. Am Freitag, 4. September, ab 20 Uhr ist im Theaterhaus an der Lindenstraße die Premiere für „Der Alchimist“ geplant.

Theaterprinzipal Stephan Eckl hat jahrelang gekämpft, bis er die Aufführungsrechte für Paulo Coelhos Weltbestseller bekommen hat. „Vor zwölf Jahren haben wir einen ersten Anlauf gewagt, es war damals aber nur eine Performance möglich, weil ein anderes Theater die Bühnenrechte hatte.“

Ein Neuzugang des Ensembles spielt die Hauptrolle

Santiago, ein andalusischer Hirte, hat einen wiederkehrenden Traum. Am Fuß der Pyramiden liegt ein Schatz für ihn bereit. Soll er das Vertraute für möglichen Reichtum auf geben? Doch Santiago macht sich auf den Weg nach Ägypten. Um Ensemble-Neuzuwachs Hannes Langanky als Santiago spielen Giorgio Buraggi (Alchemist), Michael Gleich, Cecilia De la Jara, Kathrin Müller sowie Claudio Raimondo. Regie, Konzept und Textbearbeitung liegen in Händen von Stephan Eckl. Die passende Musik für atmosphärisch dichte und lauschend rhythmische Schauspiel- und Klangbilder der exotischen Reise gestalten wieder Hauskomponist Fred Brunner sowie Weltmusiker Njamy Sitson.

Premiere ist am Freitag, 4. September, danach gibt es weitere Vorstellungen am Samstag, 5. September, Donnerstag, 10. September, sowie den beiden Freitagen 11. und 25. September. Aufführungsbeginn ist jeweils 20 Uhr im Theaterhaus, Theaterkasse und Café öffnen bereits um 18.30 Uhr.

Wintermärchen verbindet Schauspiel und Puppenspiel

Auch ein Wintermärchen bietet das Diedorfer Ensemble in der Herbst-/Winterspielzeit an. Diesmal gibt’s „Jack und die Zauberbohnen“ als Verbindung von Schauspiel und Puppenspiel mit Michael Gleich, Cecilia De la Jara und Fred Brunner. Premiere ist am Sonntag, 29. November, um 16 Uhr.

Geplant ist derzeit für die Sonntage, 7./14. Februar, jeweils ab 16 Uhr ein „Orientalischer Fasching“ mit Kalif Storch.

Tradition sind auch Konzerte im Theaterhaus. Diesmal heißt es „The Sound of Theatre“ (Samstag, 14. November, 20 Uhr). Josephine Volk und Fred Brunner spielen und singen Hits aus den Eukitea-Stücken, aber auch neue eigene Kompositionen.

Klassikfreunden wird ebenfalls etwas geboten mit dem Duo Nathalie Schmalhofer (Violine) und Verena Metzger (Piano). Die beiden gefragten Musikerinnen spielen „Glanzlichter der Kammermusik“ von Beethoven, Brahms und anderen.

„Dieses Konzert war bereits für den März geplant, Corona hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Stephan Eckl. „Umso mehr freut es uns, dass wir einen Nachholtermin finden konnten.“ Dieser ist am Samstag, 30. Januar, ab 20 Uhr im Theaterhaus, als Kooperation mit dem Heimatverein für den Landkreis Augsburg.

Das Ensemble des Eukitea hat einiges in die Wege geleitet

Musikalisch ist auch der Abschluss mit dem Weltmusik-Konzert „Sparkle of Joy“ mit Njamy Sitson und Fred Brunner, das die musikalische Sonne ins Theaterhaus bringen soll. Beide Musiker lassen sich gegenseitig von der unterschiedlichen Herkunft und Klang- und Improvisationskunst des Kollegen anstecken.

Doch auch in der Zeit, als das Theaterhaus fürs Publikum geschlossen werden musste – insgesamt fielen 180 Vorstellungen aus sowie 200 Workshops – hat das Ensemble einiges unternommen und in die Wege geleitet. „Sieben unserer zentralen Theaterstücke haben wir in der Zwischenzeit verfilmt, damit wir sie den Schulen und Kindergärten auch in digitaler Form zur Verfügung stellen können“, so Eckl weiter.

Ein Stück wurde im Auftrag der Stadt München erarbeitet

Den Start macht im Herbst die Mittelschule Gablingen: „Die Vorgespräche, Lehrerworkshops und die Nachbesprechung laufen alle digital.“ Der Impuls für dieses neue Angebot sei von einer Lehrerin aus dem australischen Brisbane gekommen. „Wir veranstalten nun im Oktober auch einen Workshop mit Brisbane.“

Ebenfalls noch im Oktober soll ein neues Stück zum Thema Mobilität aufgeführt werden, das im Auftrag der Stadt München erarbeitet wird.

Für alle Aufführungen gelten die üblichen jeweils aktuellen Hygienemaßnahmen wie Maskenpflicht und Mindestabstand. Auch müssen Personalien angegeben werden. Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Krise wird darauf hingewiesen, dass Änderungen vorbehalten sind.

Kartenvorverkauf beim Theater Eukitea per E-Mail tickets@eukitea.de oder unter der Telefonnummer 08238/964743-96.

